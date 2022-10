En el estadio Palogrande de Manizales, Atlético Nacional perdió el invicto que tenía desde que empezó la era de Pedro Sarmiento como entrenador. En el partido, válido por la fecha 17 del fútbol colombiano, el Once Caldas venció 1-0 al cuadro antioqueño y de esta manera lo privó de asegurar su clasificación al grupo de los ochos, a falta de dos partidos para que se acabe el todos contra todos.

“Lo que yo hice fue importante en Nacional, lo más importante es que el empalme se haga lo más rápido posible par buscar los 6 puntos que quedan. Me da tristeza y amargura perder este último partido, no por el tema personal del invicto, sino por el esfuerzo y trabajo que han realizado los jugadores que dejan todo en el terreno de juego; ninguno se ahorra nada. Desafortunadamente hubo un error en el penal y ahí se desequilibró el partido”, respondió Sarmiento.

“Es un grupo excelente, bueno, entregaron todo en el terreno de juego”, continuó Sarmiento. a quien le preguntaron por el penalti que cometió Kevin Mier, que fue el que terminó desequilibrando el juego en favor del Once Caldas. “Yo le diría que no lo vuelva a hacer. Para mí es un gran guardameta, tiene condiciones excepcionales. Va por un excelente camino y hoy se le quedó la falta. Tiene que aprender que esas faltas no se comenten”.

El partido fue apretado para Nacional, que no pudo generar muchas opciones de gol, entre otras cosas porque el cuadro local se paró bien en la parte de atrás del terreno de juego. Sobre esto Pabón dijo que: “Sabíamos que no era fácil jugar en un campo de estos. Lo intentamos pero no se dio. Sabemos que tenemos un buen equipo, un buen grupo y dependemos de nosotros”.