DIM, casi eliminado; Nacional, jugando mal

Después de la victoria 1-0 sobre Alianza Petrolera en el Atanasio Girardot, el técnico brasileño destacó la actitud del equipo pero reconoció la pobreza en su fútbol. “No salgo satisfecho por la manera en que hemos jugado. A quien le guste estar en el fútbol solamente para ganar seguro que va a destacar el partido, pero creo que tenemos condiciones para jugar más de lo que lo hemos hecho en los dos últimos encuentros. A mí no me gustó la respuesta del equipo en lo referente al fútbol, sí en la actitud de los muchachos”.

Sin embargo, vale destacar que ante el club petrolero (1-0), Ómar Duarte (foto) rompió su mala racha sin anotar. El atacante cucuteño no lo lograba desde el 18 de octubre de 2018, cuando el verde superó 3-1 a Rionegro. Además, después de 9 partidos consecutivos en Liga, Nacional volvió a sacar su arco invicto. “Gracias a Dios se me dio la posibilidad de marcar, contento por lo que se hizo en la cancha y por los tres puntos. Los compañeros siempre están respaldándome, saben cómo me preparo y sabía que en cualquier momento llegaría el gol”. Otro aspecto positivo, dentro de la pobre presentación futbolística, fue el debut de un joven de 17 años. Se trató de Brandon Caicedo, quien se mostró satisfecho por su actuación. “Muy contento por la oportunidad que me dio el profe, confío en mis condiciones y creo que le aporté mucho al equipo. Ojalá me siga utilizando porque hice lo que él me pidió, para eso debo seguir trabajando duro y preparándome de la mejor manera. Me considero un jugador rápido al que le gusta mucho el gol”. El técnico brasileño, por su parte, destacó su presentación y mentalidad. “He visto lo que hace en los entrenamientos, es fuerte mentalmente y eso necesitamos. Jugadores de calidad y fortaleza mental”.