El clásico del sábado tendrá otro decorado

1. Daniel Muñoz, Déinner Quiñones, Jéfferson Duque y Estéfano Arango podrían ser inicialistas este sábado ante el DIM. Lo más probable es que el equipo que jugó el clásico pasado no varíe mucho porque, hasta el día del partido. tendrán 6 días entre ambos juegos. 2. Durante esta semana Nacional ha tenido como sparring a formaciones con varios jugadores del equipo sub-17, entre los que se destacan, por su juego, el hijo del técnico Juan Carlos Osorio, Juan Sebastián, y el del exgoleador Juan Pablo Ángel, Tomás. 3. El hijo del técnico se desempeña como volante central, viene de jugar con los juveniles de Banfield en Argentina y se integró al elenco sub-17. Además, viene a ganarse un puesto por condiciones, no por “rosca”, dijo Osorio. 4. Respecto a Tomás, el estratega indicó que heredó la capapacidad de definición de su padre (Juan Pablo). “Hemos decidido involucrar más a las categorías menores con el conjunto profesional y darles más oportunidad”, agregó el risaraldense. 5. Déinner Quiñones, ex-Medellín, indicó que el rojo saldrá con una actitud revanchista y Nacional seguirá con su estrategia: “Los clásicos se viven distinto y este será una linda oportunidad de jugar al fútbol, ojalá sea un gran espectaculo”.

1. El Independiente Medellín llega motivado, no solo en el aspecto deportivo sino también en el económico después de clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores que, de entrada, supone una inyección de 3 millones de dólares.



2. Seguramente Aldo Bobadilla recurrirá a lo mejor de su nómina para el doble desafío, primero con Nacional, el sábado, 4:05 p.m., y después con Libertad, el martes, en su primer duelo de la fase de grupos. Ayuda importante es que no saldrá de la ciudad.



3. Si Nacional le está dando la oportunidad a sus juveniles, Medellín no se queda atrás y Edwin Mosquera, de 18 años, que fue titular en el partido de Copa frente a Tucumán dejó satisfecho al técnico paraguayo por su actuación. Podría estar en el clásico sabatino.



4. El argentino Adrián Arregui, que será la baja sensible ante Nacional, porque debe cumplir su segunda fecha de sanción, indicó que los últimos minutos frente a Tucumán es el estilo que quieren tener en todos los duelos. “Tener la pelota para crecer como equipo”.



5. Uno de los hombres que llegará “agrandado” al clásico es el portero Andrés Mosquera, figura en los últimos partidos del rojo y que tiene el reconocimiento de Bobadilla. “Ha estado muy acertado y confiamos mucho en sus condiciones”, dijo el entrenador guaraní