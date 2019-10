El “Indio” Ramírez volvió al ojo del huracán en Nacional

Por John Eric Gómez Marín

El volante Juan Pablo Ramírez pasa por las duras y las maduras en Nacional, pero pese a los malos momentos el joven de 21 años no tira la toalla.

Tras la expulsión que sufrió ante Alianza Petrolera, las críticas arreciaron nuevamente sobre él, y en las redes sociales los hinchas verdes expresaron su descontento con su actuación.

“Defender a Ramírez es ilógico, no entiendo cómo todavía existen personas que insistan en darle oportunidades”, escribió Esteban Ruiz bajo la cuenta @Esteban_Nano13.

Mientras que Paulina Mejía (@Pauliina_Mejia) se refirió a su actuación de la siguiente manera: “Lo de Juan Pablo Ramírez ya es un irrespeto al club, más allá de su expulsión, su juego es intrascendente, no es un jugador de peso, no mejora y su aporte es insignificante en cancha”.

Cuando empezó la temporada el volante se sentó a hablar con el técnico Juan Carlos Osorio, quien le dijo que quería contar con él, que sabía de sus condiciones, pero le pidió mejorar en la parte atlética, que fuera más comprometido, entregara un aporte mayor en marca y estuviera en constante movimiento dentro de la cancha.

“Me dijo que el talento lo tengo y ya con trabajo y dedicación lo iremos afianzando para lo que se viene”, indicó el jugador en aquel momento. Y agregó: “Estoy trabajando muy fuerte en el gimnasio, también cambiando lo nutricional, la parte mental y el descanso. Uno como joven se distrae por el celular, los videojuegos, eso no lo deja descansar bien, y el sueño es muy importante para que uno, como futbolista, recupere el cuerpo para poder estar compitiendo y en esa parte me estoy dejando ayudar”.

Sin embargo, en las oportunidades que ha tenido este semestre, no ha podido demostrar ese cambio, y ya no es casualidad que no haya rendido con el técnico español Juan Manuel Lillo, que lo envió a jugar al Pasto; ni con el argentino Jorge Almirón, ni con el brasileño Paulo Autuori, tampoco con Osorio.

Habrá que esperar si el técnico risaraldense, quien alista el duelo con Junior, le sigue dando chances por encima de jugadores como Neyder Moreno y Sebastián Gómez, que son constante pedido de la hinchada.

La situación de Ramírez es difícil y debe mejorar, porque según el presidente verdolaga, Juan David Pérez, todavía tiene 2 años y medio de contrato