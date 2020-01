‘Rifle’ Andrade le apunta a los éxitos con Nacional

El pasado martes, cuando Atlético Nacional abrió por primera vez este año la práctica a la prensa, uno de los refuerzos que más llamó la atención durante el entrenamiento fue Andrés el ‘Rifle’ Andrade. El diálogo con el jugador se hace fluido al hablar de sus expectativas.

¿Qué le pidió el técnico desde su llegada?

“Características especiales para aportar mucho en las transiciones de defensa a ataque. A eso me acostumbré en el fútbol mexicano, tengo pase gol y remate desde afuera. A eso me trajo el profesor: a crear jugadas de gol, anotar y hacer que el equipo gane”.

Hace rato Nacional venía interesado en usted, ¿por qué no había llegado antes?

“Cuando uno va al exterior siempre quiere mantenerse y antes tenía que lograr objetivos afuera. Gracias a Dios estamos aquí y toca demostrar porqué me querían”.

¿Qué piensa de la sede deportiva del club?

“Es espectacular. No tiene nada que envidiarle a la de los equipos grandes en los que estuve en México. Son las mejores instalaciones que he visto”.

¿Cómo se imagina su primer partido en el Atanasio?

“No me lo imagino, lo he soñado los últimos días cuando me acuesto y he visto el estadio lleno, vestido de verde y con un triunfo, esperemos que así sea”.

Palmeiras y Corinthians serán los primeros rivales del año, ¿qué piensa de ellos?

“Van a ser dos adversarios muy duros , pero para eso nos estamos preparando. Nacional debe salir a ganar y ese será el objetivo”.