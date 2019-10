Compañeros y técnico respaldan a Baldomero

La situación de Baldomero Perlaza no es nueva en Atlético Nacional. Muchos jugadores, en los últimos años, fueron silbados y rechazados por la gran mayoría de la hinchada, pero al final terminaron siendo importantes y reconocidos.

No hay que ir muy lejos para analizarlo. Le sucedió a Alexis Henríquez cuando recién llegó al club y hoy, más allá de su presente, es capitán e ídolo. También pasó con Jonathan Copete, Orlando Berrío, Wílder Guisao y Juan David Valencia, entre otros que, al final, terminaron dejando un buen recuerdo.

Hoy esta dura realidad la experimenta Baldomero. Uno de los momentos más difíciles fue cuando ingresó en el pasado duelo frente a Rionegro por Pablo Ceppelini. Los silbidos no se hicieron esperar.

“A veces me dejo llevar un poco por la ansiedad, pero es parte de las cosas que tengo por corregir. También me acelero mucho; lo más importante es tener la cabeza tranquila, sabiendo que día a día se va a ir mejorando y eso será importante para todos”, manifestó el futbolista tulueño.

El técnico encargado, Pompilio Páez, indicó que ellos saben muy bien lo que les puede dar Baldomero.

“Lógicamente comete errores como todos los jugadores, pero es un hombre que nos da soluciones en la recuperación y el fútbol aéreo”.

Uno de los que hizo una vehemente defensa de su trabajo fue Brayan Rovira.

“El ingreso de Baldomero me ayudó mucho frente a Rionegro y hubo un funcionamiento mejor del equipo. Para nosotros él es fundamental. El tema de los silbidos es complicado y personalmente me duele mucho porque sabemos de la humildad que él muestra en el grupo y todo el desgaste que hace”.

Rovira indica que hay que mirar un poquito más ese trabajo callado que realiza en la cancha y que no se nota tanto. “Estoy seguro que algún día se va a meter en el corazón de la gente”.

A algunos hinchas tampoco les gustó la actitud de los aficionados que lo chiflaron en el último encuentro. Es el caso de Adriana Palacio.

“Sí, Baldomero Perlaza no ha encajado en el equipo, y tiene mucho por mejorar, pero eso no nos da el derecho de olvidarnos que ante todo es un ser humano que merece respeto. Al estadio tenemos que ir a alentar no acabar con los nuestros a punta de silbatinas”.

Con ella coincidió Juan Pablo Rivas: “He visto a peores futbolistas jugando en Atlético Nacional que no han recibido tanto ataque como Baldomero, y eso que no lleva más de 20 partidos. Se me vienen a la cabeza Elustondo, Arrué, Bahiano, Cachaza Hernandez... por mencionar algunos”.

De esa manera, solo el tiempo y el rendimiento del jugador demostrarán quién tiene la razón.