“Me lo pongo porque a veces en el camerino siento estrés, siento muchas ansias y eso como que me lo baja”, explicó Herrera en conferencia de prensa.

Por ende, no ha pasado desapercibido que el estratega siempre cubre sus manos durante el desarrollo de los partidos.

El orientador antioqueño tiene al cuadro verde muy cerca de conseguir su estrella número 17 en el fútbol colombiano , no en vano por estos días, es el foco de los medios.

El director técnico del conjunto antioqueño subrayó que ahí no guarda “ninguna Virgen, no es ninguna cábala, pero yo me siento tranquilo”.

Herrera siente que usar este elemento le sienta bien y por ende seguramente recurrirá a él de nuevo el próximo domingo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué en el partido de vuelta de la final de la Liga Betplay 1-2022.

“Si con ese esparadrapo soy así, imagínese donde no lo tuviera”, insistió el timonel del elenco verde.