Incertidumbre verde por aplazamiento del TAS

Aunque Nacional podrá seguir empleando la medida cautelar que el TAS le había conferido a comienzos de este año para contratar jugadores, la decisión de aplazar nuevamente el veredicto respecto a la demanda del Cortuluá por el caso Fernando Uribe, genera mayor incertidumbre que alivio.

Así lo confirmó el presidente de la institución verdolaga, Juan David Pérez. “No es lo mismo programar un presupuesto con una decisión tomada a hacerlo sin saber qué puede suceder”.

Pérez explicó por qué tiene ese enfoque sobre el tema:

“La gente me manifestaba que era un alivio, pero no definir un pleito que lleva más de tres años es duro, necesitamos que se resuelva lo antes posible para poder tener certezas y de ahí tomar buenas decisiones, no planear con incertidumbre. Habrá que tener responsabilidad y prudencia”.

Cabe recordar que si Nacional pierde en la instancia del TAS deberá cancelarle 5 millones de dólares al conjunto tulueño, dinero que dejaría un gran vacío en las finanzas del equipo verde.

Pérez también habló de la posibilidad de que el delantero argentino Patricio Cucchi vaya a otro club.

“Santa Fe manifestó interés por el jugador, como lo han hecho otros clubes grandes, pero no se ha planteado ningún tema de canje con ese equipo. Cucchi tiene contrato con nosotros por dos años y medio más y con la situación contractual de Maicol Balanta, en Santa Fe, no encajaría este tipo de negociación”.

Otra de las noticias que entregó el directivo verdolaga fue que, oficialmente, el Tijuana le confirmó que no hará uso de la opción de compra del zaguero argentino Diego Braghieri, por lo que el jugador debe regresar .