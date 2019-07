“Tuve que renunciar a muchas cosas por amor al fútbol”: Jarlan Barrera

Por john eric gómez marín

Jarlan Barrera ha sido uno de los destacados de Nacional en el inicio de este semestre, y pretende seguir por ese camino. Tiene 23 años, pero no ha tenido una vida fácil para llegar hasta donde esta, será por eso que se expresa como un hombre maduro, centrado y que todavía tiene muchos objetivos por delante.

Su niñez fue complicada por las carencias materiales, aunque, como dice, lo compensó con el amor de una numerosa familia.

EL COLOMBIANO habló con el futbolista samario sobre el proceso que ha tenido hasta acá, el corto tiempo que lleva en Nacional, su carrera y los sueños personales. Compartimos la charla.

¿Cómo llega al fútbol?

“Este deporte siempre ha corrido por la sangre de la familia, todos éramos adictos a él, tanto los hombres como las mujeres y así le cogí amor. Me atreví a dejar todo de lado y a perseguir mi sueño y eso me ha traído hasta acá. Todavía me faltan sueños por cumplir pero creo que voy por buen camino”.

¿Cuéntenos de su niñez?

“Vengo de una familia humilde que tuvo muchas dificultades económicas, mi mamá me tuvo a los 16 años. No conté con la presencia de mi papá en casa, pero mi abuela, mi mamá, mi tío, que en paz descanse, y mi tía, nos sacaron adelante. Desde la lejanía mi papá nos colaboró cuando pudo, y cada que me podía ver me demostraba su amor”.

¿Le tocó trabajar de niño?

“Sí, había que colaborar, hubo momentos en que la situación era insostenible, pero bueno ahí fue donde aparecieron mis tíos y me dieron la oportunidad y el impulso de ir a Bogotá y demostrar mi talento en La Equidad. Viajé solo, a los 14 años, a una ciudad inmensa. Viví esa aventura a corta edad y me tocó pasar la Navidad lejos de mi familia. Tuve que renunciar a vivir muchas cosas que deben experimentar los jóvenes por tener claro lo que quería ser y llegar al profesionalismo, hoy puedo decir que fue necesario”.

¿Qué fue lo más difícil?

“El no vivir esa juventud, ver a otros jóvenes disfrutando de esa época, pasé de graduarme con los compañeros que conocía, desde el primer día de bachillerato, a ir a experimentar otra cultura muy diferente a lo que es la Costa, otro trato, otras personas. Eso me costó pero cuando muestras amor por lo que haces te vas acostumbrando a esos sacrificios. Pasé año y medio en Bogotá y reitero que no me arrepiento, me sirvió para crecer y madurar a una corta edad”.

¿Cuándo le empezó a cambiar la vida?

“Cuando llegué al Junior, a los 17 años, ahí me cambió todo muy rápido. De estar en la categoría sub-20, a pasar al equipo profesional de una, jugar partidos de Copa y Liga. No me lo esperaba en ese momento. Obviamente que me entrenaba a diario para eso, a la espera de una oportunidad pero me sorprendió esa opción y gracias a Dios supe aprovecharla”.

¿Quiénes son sus ídolos?

“Era seguidor del fútbol argentino y me gustaba mucho Giovanni Moreno cuando estaba en Racing. También vi un poco de Ronaldinho, después lo que ha hecho Messi, pero viendo vídeos, mi ídolo máximo fue Ronaldo el brasileño”.

¿Quién le dio la oportunidad en el Junior?

“Primero llegué en el 2013 cuando estaba Alexis García y él me tuvo en el equipo profesional jugando partidos de la Copa Colombia, después llegó Miguel Ángel “El Zurdo” López, pero ahí no tuve mucha oportunidad y estuve a punto de irme al Barranquilla. Afortunadamente llegó el profe Julio Comesaña y me permitió seguir con el equipo profesional y finalmente debuté con él en el 2014”.

¿Por qué no le fue bien en el exterior?

“A veces las cosas salen y otras no. No tuve el mejor paso, pero fue una experiencia que me enseñó muchas cosas, me di cuenta que eso es difícil y no color rosa como muchos lo pintan o lo piensan. Estoy seguro que me va a servir para mi crecimiento y continuar aportándole a Nacional”.

A usted Osorio siempre lo quiso tener en Nacional...

“El acercamiento con el profe ha sido muy bueno y estoy muy sorprendido por la calidad de persona que encontré. Solamente lo veía por televisión y al ver cómo se expresaba, me imaginaba otra cosa muy distinta, pero el tenerlo a diario y observar cómo se expresa, como quiere y protege al grupo me convenció de que hay que aprovecharlo. Todos estamos aprendiendo mucho de él. Realiza un examen muy particular a cada jugador, me gustó mucho, y en este te hace varias preguntas para que respondas en una hoja. De esa forma conoce los gustos y las virtudes de cada uno y les saca el mayor provecho”.

¿Cómo los convence de la rotación?

“Es su método de trabajo y así le han salido las cosas, ahí están los resultados, y eso uno lo debe asumir de la mejor manera, entrenar bien y si en cualquier momento te necesitan hay que estar preparados, debes estar pilas, porque no sabes cuándo vas a jugar. En definitiva, responder de la mejor manera”.

¿Usted es casado?

“Sí, mi esposa se llama Ana María y mi hijo de 3 años Juan Sebastián. Disfruto estar con ellos, ver películas, salir a los centros comerciales, visitar pueblos, comer helado. Cualquier plan familiar”.

¿Qué destaca de la ciudad?

“Muchas cosas lindas, el lugar donde vivimos es muy tranquilo, y me gusta. La amabilidad de la gente es incomparable, son muy especiales” n