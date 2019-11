“La humildad me trajo hasta acá”

Por john eric gómez marín

Tiene la timidez normal de un joven que a punta de tesón, lucha y mucha humildad salió adelante. Andrés Reyes luce recio en la cancha, pero posee un corazón grande, sobre todo, porque es agradecido con los esfuerzos que hizo su madre para sacarlos, a él y a su hermano, adelante.

Hoy, asume el legado de jugadores como Dávinson Sánchez y Carlos Cuesta, y es uno de los jóvenes de confianza del técnico Juan Carlos Osorio en el actual proceso. EL COLOMBIANO dialogó con el defensor nacionalista.

¿Cómo fueron sus inicios desde Puerto Tejada hasta su llegada a Nacional?

“Empecé a jugar en un equipo del barrio Porvenir que se llamaba Genios del Balón. Ahí comenzó todo, tenía como 8 años y estuve hasta que pasé al Aston Villa de Cali, a los 17 años. Jugué el Torneo las Américas que hacen en esa ciudad y la actuación que tuve sirvió para que Camilo Pérez, que era entrenador en las menores de Nacional, me observaba y tuviera en cuenta. Fue él quien me trajo a Medellín un año después. Hice proceso con la Selección Antioquia, fui campeón y me llamaron a la Selección Colombia sub-20 con el profesor Arturo Reyes. Debuté con Nacional en octubre de 2018 con Hernán Darío Herrera y de ahí para acá me tocó un Suramericano con Colombia y jugar el Mundial de Polonia. Ahora estoy consolidándome poco a poco”.

¿Cómo está conformada su familia?

“Somos dos hermanos. Hemos sido una familia muy luchadora, sobre todo, admiro a mi mamá, Alba Ambuila, que ha sido muy guerrera, se ha partido el lomo por nosotros y hemos salido adelante gracias a ella”.

¿Qué hacía ella para sacarlos adelante?

“Se rebuscaba la plata en un puestico de comida ambulante en el que vendía champús, que es una comida tradicional del Valle, y cada fin de semana salía con su puesto de comida para sacarnos adelante. Con eso nos daba a mi hermano y a mi la comida y los pasajes”.

¿Le tocó trabajar de niño?

“Trabajar, estudiar y hacer deporte, las tres cosas. Ella me dejaba comidas preparadas, de las que vendía, para yo ofrecer por ahí en el barrio mientras ella iba a trabajar. Así fue”.

¿Qué es lo más duro que le tocó en este camino pese a su juventud (20 años)?

“A veces no tener que comer, o para ir a entrenar y mi mamá, desesperada, buscando la forma de sacarnos adelante. Eso siempre lo tengo presente”.

¿Qué lo hace llorar?

“En el tiempo que mi mamá sufría mucho, y algunas personas la rechazaban y excluían. A mi me daba muy duro, sufría y lloraba en silencio, y es algo que apenas lo cuento porque nunca se lo dije a ella. Cuando recuerdo todo eso me pongo muy sentimental. Por lo demás, me considero un joven fuerte y con carácter”.

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

“Después de entrenar llego como a las 2:30 p.m. a la casa, duermo un rato como hasta las 5:00 y de ahí salgo a pasear o a comer algo. De vez en cuando también leo uno que otro libro”.

¿Tiene novia?

“Si, se llama Lizeth Salas, vamos bien y llevamos 6 meses”.

¿Quién le ha dado el mejor consejo y cuál fue?

“Mi abuelo, quien cada que me ve me inculca que nunca baje los brazos, que mire la vida hacia adelante, que entienda que soy el orgullo de la familia. Todo lo aplico”.

¿Le cambió mucho la vida en Nacional?

“Sí, pero nunca dejo de lado las palabras de mi papito porque él, desde pequeño, me apoyó mucho y muchas de las cosas que hago, las realizo por él, porque esto era lo que quería toda la familia”.

¿Cuáles son sus sueños?

“Llegar a la Premier League para demostrar lo que sé y lo que he aprendido”.

No es imposible, ya otros de Nacional lo han logrado...

“Eso lo tengo presente, por ejemplo Dávinson Sánchez, quien creció también cerca de mi pueblo. Ahora Carlos Cuesta, con quien jugué acá y en la Selección. Me llena de fuerzas para seguir sus pasos. Además de que son excelentes seres humanos, tenían muy claro qué querían. Todo me lleva a pensar que es posible llegar”.

¿Cómo se imagina este diciembre?

“Siendo campeón de la Liga con Nacional, eso sería lo mejor y poder celebrar así la Navidad con mi familia, estar con todos ellos y pasarla de la mejor manera posible”.

¿Qué le dice hoy su mamá?

“Que no pierda la humildad que me ha caracterizado, porque eso fue lo que me trajo hasta acá. Cada que hablo con ella me recalca eso y que no olvide mis raíces, de dónde vengo, así como las cosas que tuve que pasar para llegar hasta donde estoy”.

¿A quién admira en fútbol?

“En Nacional a Alexis Henríquez, por su profesionalismo, por ser una persona muy centrada, que nos brinda los mejores consejos. En la cancha deja todo y de él aprendo mucho. A nivel internacional admiro a Sergio Ramos, me gusta como se desenvuelve en una posición como la mía. Son personas de las que uno debe aprender para un día llegar a ser mejor que ellos”.

¿En qué es lo que más le insiste el técnico Osorio?

“Que tenga tranquilidad a la hora de tomar las decisiones en la cancha, en una buena salida de juego porque tener el balón y jugar bien está en el ADN de Nacional” n