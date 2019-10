Liderato, objetivo verde ante Junior

Antes del duelo de este domingo frente a Junior (4:00 p.m.) en el estadio Atanasio Girardot, algunos integrantes de Atlético Nacional dialogaron con la prensa sobre lo que significa este encuentro que los podría dejar en el liderato de la Liga Águila-2 y clasificarlos anticipadamente entre los ocho.

El volante uruguayo Pablo Ceppelini aseguró que el grupo se encuentra muy bien de cara a este compromiso. “Trataremos de ganarle a Junior para darle una alegría al hincha, que es su día, y buscaremos ser líderes”.

Agregó que respetan al conjunto barranquillero, pero que salen con la obligación de ganar para hacer respetar su casa. “Tenemos que ser protagonistas. Estamos preparados para asumir el partido de la mejor forma, pues descansaron ante Alianza Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez y Hernán Barcos, y Jarlan Barrera y Daniel Muñoz por acumulación de amarillas. Así que estaremos en las mejores condiciones para afrontar el juego”.

Por su parte, el argentino Patricio Cucchi reiteró que Junior es un equipo de cuidado. “Es la oportunidad de llegar a la punta del torneo que es lo que venimos buscando desde hace rato”.

Para el atacante, que tuvo la posibilidad de jugar frente Alianza, Nacional no debe cambiar su estilo de juego.

“Si hacemos las cosas que trabajamos, seguramente no vamos a tener sobresaltos”.

El portero Aldair Quintana resaltó que el Junior viene en alza. “Están encontrando su nivel de juego. Va a ser un lindo partido y una linda oportunidad para ir afianzándonos en el grupo de los ocho”.

Respecto a la mayor continuidad de José Fernando Cuadrado, manifestó que de todas formas está preparado para actuar cuando le toque. “Estoy listo para jugar, igual José viene haciendo las cosas muy bien y esa competencia nos sirve para crecer y mejorar como porteros”.

Después de cumplir su sanción, el técnico Juan Carlos Osorio también dialogó con los medios de comunicación y se refirió a varios temas.

Destacó la función que realizó Pompilio Páez dirigiendo en la línea. “Hicieron una extraordinaria labor, tanto él como Carlos Tabares y el resto del cuerpo técnico”.

Indicó que con su regreso el mensaje para los jugadores será más directo. “Obviamente lo puedo debatir con Páez y Tabares, pero al final estoy al lado de ellos y obvio que las soluciones serán más rápidas”.

También se refirió a su viaje a Inglaterra del que dijo que, además de los compromisos académicos que debe cumplir, tendrá la oportunidad de ver entrenar al Manchester City de Guardiola por cuatro días. “El equipo está en una posición favorable. Creo que vamos a hacer dos presentaciones muy buenas ante Junior y Patriotas antes de viajar y me perdería los juegos siguientes con Águilas y América. El equipo queda en buenas manos, como en este periodo en el que no he estado. Se ha competido bien, logrando buenos resultados”.