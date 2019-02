Magdalena-Nacional, duelo que revive tras 14 años

Por john eric gómez marín

Hablar del Unión Magdalena es referirse a uno de los clubes más tradicional del fútbol colombiano, que entre sus filas tuvo jugadores representativos como el portero Jaime Deluque, los defensores Miguel González Palacio, Víctor “El Chino” González Scott, Orlando el “Animal” Rojas, los volantes Yosvida Fuentes, los hermanos Ronald y Carlos Valderrama, y los delanteros Alfredo Arango, Eduardo Emilio Vilarete, y Luis la Puya Zuleta, por mencionar algunos.

Hoy, después de un largo periplo en la segunda división del fútbol colombiano, a donde descendió en 2005, volvió a la primera división y enfrentará, en la sexta fecha, de la Liga Águila-1 al Atlético Nacional.

Son otros los nombres y los protagonistas, pero el regreso de esta rivalidad enriquece el fútbol nacional.

Víctor Aristizábal, goleador histórico de Atlético Nacional, se refirió a lo que significa este partido. “Es un encuentro bueno para el Unión, nunca fue un clásico pero para esa región es muy bueno que Nacional regrese a Santa Marta, seguramente va a ser para ellos muy importante, por su hinchada, porque puede llenar el estadio”.

Agrega Aristi que jugar en la costa siempre fue bueno. “Para nosotros era positivo esa plaza, porque además es una ciudad muy bonita. El Unión va querer ganar porque se enfrentan al equipo más representativo del país”.

Un jugador, ídolo en ambas escuadras, fue Eduardo Emilio Vilarete, que vistió la camiseta del Unión en el primer semestre de 1976, toda la temporada del 84 y primera campaña del 85, mientras con Nacional actuó en el segundo semestre del 76, en el 79, 80, 81, y el segundo del 86, celebrando dos títulos.

Vilarete recordó su paso por los dos equipos, pero dijo que hoy le hará fuerza al Unión. “La gente de Medellín me quiere, respeta, estoy muy agradecido por todo lo que viví con Nacional, pero el domingo me veo con la camiseta del Ciclón”, expresó.

El delantero, uno de los mejores cabeceadores de la historia del fútbol colombiano también comentó que en el mejor momento del Unión, sus jugadores se iban para los grandes equipos de Colombia.

“Había entre tres y cuatro futbolistas samarios en equipos de renombre; éramos la cuna del fútbol”.

La cuna del Pibe

No se equivoca Vilarete, porque allí nació uno de los símbolos del fútbol colombiano, Carlos el “Pibe” Valderrama, que recuerda sus inicios.

“Firmé el contrato el 10 de marzo de 1981, fecha que nunca olvido, me temblaba la mano porque tenía 18 o 19 años. El profe Perfecto Rodríguez me puso a debutar el 15 del mismo mes en un partido ante Santa Fe y ahí me fui yendo. El partido ante Nacional era uno de los más esperados siempre, porque a ellos les costaba jugar sobre el nivel del mar y ganarle a un equipo de esa posición era significativo para todos”.

El Pibe coincidió con Aristizábal en que este es un partido para el deleite de la hinchada. “No tengo dudas de que se va a llenar el estadio y ojalá salga un buen partido, porque Nacional no ha mostrado mucho todavía”, manifestó.

La popular “loca” es real

Vilarete, por su parte, explica que el cuento de la “loca” (el azote de la fuerte brisa, como se le conoce popularmente a estos vientos) es real.

“Me tocó estar en partidos donde el balón no pasaba de la media cancha porque esos ventarrones no dejaban. Incluso, alguna vez, a un arquero se le devolvió el balón después de un saque y casi termina en gol”.

León Darío Muñoz también hizo parte de esos encuentros con la camiseta de Nacional, e indica que las condiciones climáticas no son fáciles y menos a la hora en la que jugarán, 3:30 p.m.

“Ventea bastante, y el calor es grande, pero creo que en este momento el peor enemigo de Nacional es el juego porque aún no muestra mucho, va a ser difícil que pueda sacar un buen resultado”.

A lo que dice Muñoz, se le suma que el técnico Autuori piensa jugar con un equipo alterno debido a que el próximo jueves se jugará la posibilidad de continuar en la Libertadores ante Libertad.

El Unión Magdalena, por su parte, tiene en el delantero Ricardo Márquez, a su hombre más peligroso y así lo ha demostrado con los 5 goles que acumula en la Liga-1 n