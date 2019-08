Nacional, ante el desafío de Equidad

Tal vez después de Pompilio Páez, el técnico Humberto Sierra es el que mejor conoce el método de trabajo de Juan Carlos Osorio y hoy, cuando enfrente a Atlético Nacional con Equidad (5:00 p.m.), quiere probarlo.

“De por medio hay una amistad, hemos estado juntos en varios procesos, pero ya nosotros queremos ser muy competitivos, como ellos también. Ahora tenemos un compromiso con Nacional, con la hinchada y la expresión futbolística que queremos mostrar. Además, tres puntos que nos sirven en la intención de clasificar y poder llegar a las finales”, manifestó Pompilio Páez.

Por eso, no es extraño el mensaje con el que salió el técnico Osorio en la camiseta durante la práctica del jueves:

“Improbable ganar sino asumimos la posibilidad de perder”.

Equidad no le pondrá nada fácil la tarea al verde que viene de realizar una interesante exhibición ante Huila. El 4-1 se convierte, hasta acá, en el mejor partido de Nacional desde el regreso de Osorio.

“Conocemos a fondo a Equidad, que propone un modelo de juego muy similar al de nosotros, un equipo que le gusta la pelota, que tiene circulación de balón y muy claro el concepto de amplitud con extremos y reacción inmediata a la pérdida de balón”, agregó Páez, quien dijo que la diferencia la marcarán los jugadores que se elijan para este duelo. “Serán importantes los que elijamos, la estrategia que empleemos y las funciones que cada futbolista desarrolle en el terreno de juego. Al final, vamos a depender de los jugadores. Nos imaginamos un partido agradable para el hincha”.

Otro que se refirió al compromiso de esta tarde, que se llevará a cabo en el estadio El Campín, fue Daniel Muñoz, que llegó como refuerzo de Rionegro Águilas y cumple con creces su labor.

“Estamos muy contentos por lo que viene haciendo el equipo, acá todos somos titulares y todos suplentes, desde la parte que nos toque aportar lo estamos haciendo y eso sirve para seguir creciendo”.

Entre las novedades que registra el elenco antioqueño está la ausencia de Jarlan Barrera, el jugador que ha marcado el estilo de la propuesta del cuerpo técnico en Nacional y que, partido a partido, seduce a la hinchada con sus filigranas, pases de gol y anotaciones.

Aunque no fue citado para este partido es consciente de sus obligaciones. “Debemos tener la cabeza bien puesta, los pies sobre la tierra, porque acá todavía no se ha ganado nada. Es un camino bien largo por recorrer y tenemos muy claros los objetivos trazados”.

El creativo indica que los lujos que mostrado en estos partidos han sido para favorecer al equipo y que sean productivos.

“No hago nada pensando en mi beneficio sino en ayudar al grupo a que consiga los resultados y mejore el estilo de juego y es por eso que todos estamos haciendo un buen trabajo”.

Hasta acá Jarlan no había entrado en la rotación de Osorio. “He jugado todos los partidos y eso se puede leer. Considero que he hecho bien las cosas, que ayudo al equipo a recuperar y a generar juego, y si no me toca actuar, es decisión del profe y hay que apoyarlo a él y al que le corresponda”.