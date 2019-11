Nacional inicia días de ajustes para el año 2020

Atlético Nacional terminó competencias este 2019 con el triunfo 0-1 frente a Cúcuta, pero seguirá trabajando hasta el 13 de diciembre cuando los jugadores iniciarán el periodo de vacaciones que se prolongará hasta la primera semana de enero de 2020.

En rueda de prensa, el técnico Juan Carlos Osorio dijo que su proceso con los verdes comenzó con este partido. También le preguntaron que si su intención es apostarle a la juventud en la próxima temporada, pues no incluyó en la delegación a Hernán Barcos, Pablo Ceppelini, Patricio Cucchi, Tino Costa, Alexis Henríquez y Daniel Bocanegra.

El estratega respondió que este encuentro era muy importante para el club y así lo asumió él. Sin embargo, añadió: “no me quiero adelantar a los acontecimientos, nunca me he aferrado a ningún cargo y entiendo que esto es de resultados”.

Agregó que a su regreso a Medellín se reuniría con el presidente Juan David Pérez para conocer sus apreciaciones y las de la junta directiva. “Daremos nuestro reporte de los jugadores y creo que en un futuro no muy lejano todos se van a dar cuenta de lo que pensamos y de lo que creemos debe ser este proceso de Nacional”.

Desde que volvió, en junio de este año, el timonel risaraldense ha dirigido 30 duelos con un balance de 12 triunfos, 11 empates y 7 derrotas, para un rendimiento del 52.2 % en esta segunda era. Y aunque reconoció que su labor no es positiva si se evalúa teniendo en cuenta que no avanzó a la final de la Liga Águila-2, aseguró que “hay cosas muy buenas”, entre ellas la proyección de jóvenes como Juan David Cabal, Andrés Reyes y Cristian Blanco, entre otros.

Advirtió que él no tuvo que ver con la confección de la plantilla actual y que la asumió porque era una responsabilidad que le correspondía y que lo hizo de la mejor manera, dándoles la oportunidad de jugar a todos, con escasas excepciones. “Hoy (miércoles) iniciamos nuestro proceso, fuimos justos con la mayoría de futbolistas, todos participaron, salvo uno o dos chicos”. Resaltó que hay deportistas menores de 20 años y que le augura un buen presente y un promisorio futuro al club.

En Liga-2, Osorio orientó 26 juegos (11 victorias, 10 empates, 5 caídas) para un 55 % de efectividad. Hizo hincapié en que Nacional no es ajeno a la situación socio-política del país y que no es el equipo rico que gasta mal el dinero. Por eso enfatizó que en lo que viene “hay que tener prudencia y austeridad; elegir bien y armar un elenco competitivo y con buena representación paisa”.