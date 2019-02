Nacional no pudo sacar ventaja

El solitario gol de Óscar “Tacuara” Cardozo en el comienzo de la segunda parte, revalidó el rótulo de favorito que Libertad arrastró antes de disputarse el primer partido de la serie ante Atlético Nacional.

Aunque el conjunto Verde no se escondió, controló el juego por momentos y se acercó insistentemente al arco del local, el gol del experimentado jugador paraguayo fue suficiente para que el equipo dirigido por Leonel Álvarez viaje a Medellín con la ventaja y sea el opcionado a clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Si bien la ventaja no es abultada, el entrenador Paulo Autuori deberá replantear su estrategia en casa si quiere lograr la remontada, pues pese a que anoche el equipo se desenvolvió bien, aún falta trabajo en definición, por lo que su juego sigue sin convencer.

La primera parte fue apretada. Los locales usaron la artillería aérea con Óscar Cardozo pero José Fernando Cuadrado respondió y evitó que se abriera el marcador.

Nacional no se quedaba atrás y respondía con llegadas derivadas de la asociación entre Helibelton Palacios y Jeison Lucumí; sin embargo, Ómar Duarte no se hacía notar, por lo que las acciones de riesgo terminaban en los pies del contrario. Mientras tanto, el goleador, Hernán Barcos, quien fue duda en la convocatoria por una molestia, observaba que sus compañeros no concretaban las oportunidades desde el banco.

Para la segunda parte el cuadro verde cambió de actitud, fue más ofensivo, pero Libertad pisó el acelerador y a los 56 minutos abrió el marcador con Cardozo.

En una pelota que marcó mal la defensa verde, el rebote quedó en el área chica y el delantero remató de zurda. Cuadrado no pudo hacer nada.

Con el resultado en contra Nacional intentó empatar el compromiso, pero Duarte, que antes había tenido dos opciones que los palos frenaron, volvió a errar el gol debajo del arco luego de un error del portero de Libertad que no pudo aprovechar. La acción generó molestia en el entrenador y del cuerpo técnico que movió el banco y cambió a Brayan Rovira y a Vladimir Hernández por Juan Pablo Ramírez y Aldo Leao Ramírez. Barcos, la solución de gol en los últimos partidos, no entró.

Los minutos finales dejaron ver a un Nacional volcado al ataque que con toques cortos buscaban espacios que de manera inteligente lograban ocupar los de Leonel Álvarez.

El empate no llegó y así cayó el invicto del Verde en partidos oficiales bajo el mando del brasileño.

Nacional regresa hoy a Medellín para preparar el encuentro del fin de semana ante Unión Magdalena, sin dejar de pensar en el juego de vuelta del próximo jueves, que será la última oportunidad, si quiere avanzar a la fase de grupos del certamen.

Los paisas deberán remontar el resultado si quieren instalarse en el Grupo H del certamen, donde los espera Universidad Católica de Chile, Rosario Central y Gremio.