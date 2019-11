Desdibujado, pero con opciones

Como sucedió en el anterior duelo con este mismo rival en el Atanasio, el pasado domingo y saldado a dos goles luego de estar abajo en el marcador, a Osorio le criticaron anoche la decisión de utilizar jugadores no habituales desperdiciando cambios como los que se vio obligado a realizar empezando el complemento ya con el 2-0 a cuestas.

Aunque intentaron por todos los medios, los pupilos de Juan Carlos Osorio, con su habitual rotación, no hallaron la forma de desestabilizar a su oponente, que lo neutralizó al tal punto que, lo llevó al desespero. Por instantes el encuentro registró fricción.

Junior, dirigido por el uruguayo Julio Comesaña , extendió su paternidad ante Nacional, con el cual no conoce la derrota, en su escenario, desde el 17 de noviembre de 2016 por Copa, mientras que por Liga su última caída data del 17 de octubre de 2015 (0-4).

SÍNTESIS DEL PARTIDO



JUNIOR 2



Técnico: Julio Comesaña

Jugadores: Sebastián Viera; Rafael Pérez, Gabriel Fuentes, Germán Mera, Marlon Piedrahíta, Leonardo Pico, Víctor Cantillo (James Sánchez, 45’), Fredy Hinestroza (Luis González, 89’), Edwin Cetré, Teófilo Gutiérrez, Luis Sandoval (Daniel Moreno, 86’).

Goles: Teófilo (9’ y 22’)

Expulsados: no registró

Figura: Teófilo Gutiérrez



NACIONAL 0



Técnico: Juan Carlos Osorio

Jugadores: José Cuadrado; Christian Mafla, Daniel Bocanegra (Jarlan Barrera, 45’), Helibelton Palacios, Alexis Henríquez, Brayan Rovira (Hernán Barcos, 57’), Pablo Ceppelini, Daniel Muñoz, Cristian Blanco (Baldomero Perlaza, 45’), Vladimir Hernández, Yerson Candelo.

Expulsados: no registró

Goles: no marcó

Figura: J. F. Cuadrado



Estadio: Metropolitano / Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas). / Asistentes: Cristian De La Cruz (Nariño) y Herminzul Calderón (Asocafa). / Asistencia: 32.641 personas.