A Nacional no le gusta el árbitro que dirigirá partido contra Santa Fe

Atlético Nacional no está conforme con el árbitro principal que la Dimayor designó para impartir justicia en el partido que afrontará contra Santa Fe por la última fecha de la Liga Águila, y que decidirá su clasificación. Así lo hizo saber por escrito el presidente de la institución verde, Juan David Pérez Ortíz.

En una carta dirigida a la Comisión Arbitral, Ortíz señaló que Carlos Ortega, el juez principal designado, también dirigió la última fecha del equipo verde en el Todos contra Todos de la Liga 2018, cuando Nacional se enfrentó a Leones.

El directivo tacha la coincidencia de “extraña y desafortunada”, antes de recordar que en el enfrentamiento con Leones, Ortega “sancionó una mano en el área, en disfavor nuestro, que a todas luces se vio que fue involuntaria”.

En el comunicado, Atlético Nacional continúa exponiendo su rechazo, dado, dice, la importancia del partido “en una fecha en la que se define la clasificación a los octavos de final de la Liga Águila 2019-I”. Ortíz agrega que dice sentir “extrañeza” cuando observa que otros partidos de igual importancia como Unión Magdalena vs Caldas, Tolima vs Medellín y Alianza vs Patriotas, serán dirigidos por árbitros FIFA.

“Nuestras intenciones, además de preservar el trabajo de nuestro equipo, es procurar evitar situaciones extradeportivas, que no solo afecten el juego, sino que, además, pretendemos ayudar a erradicar la violencia en el fútbol”, finaliza el comunicado.