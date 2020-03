Nacional se “mueve” en tiempo de cuarentena

“Junto con mi familia enfrentamos esta pandemia con la mayor responsabilidad posible, haciendo caso a todas las medidas que nos han estado brindando las entidades de salud. Es una situación grave que entre todos debemos sacar adelante. Nosotros no hemos salido a sitios públicos, nos lavamos las manos constantemente y aprovecho para mandar un mensaje a todas las personas para que nos unamos y superemos juntos esta emergencia sanitaria. No es fácil para uno como futbolista, porque en el día a día estamos entrenando con un balón y en estos momentos se dificulta, pero creo que debemos tener unos liniamientos de acuerdo al plan de trabajo del cuerpo técnico. Somos profesionales y debempos de tener una disciplina, ser conscientes de lo que está sucediendo y con seriedad realizar las tareas que nos han encomendado. La rutina me ha cambiado mucho, porque estamos acostumbrados a entrenarnos al máximo nivel. Personalmente me ha dado muy duro, porque de estar en las instalaciones de Guarne, donde lo tenemos todo, a estar 100 % en la casa, es diferente. Si bien me entreno con la mayor disciplina, alegría y pasión, no tenemos los mismos recursos, pero sabemos a lo que nos enfrentamos y debemos ser realistas”.