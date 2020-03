Nacional: Sebastián Gómez vuelve a reír

“En lo personal estoy bien, contento, aprendiendo, tomando esto como un reto. El primer semestre fui figura, ahora no tanto. Esto es fútbol y hay que ser muy profesional, por eso me entreno cada vez mejor y esperando la oportunidad que me regale el profe”. Esas palabras las dijo Sebastián Gómez en octubre del año pasado en entrevista para EL COLOMBIANO.

Hoy, cinco meses después, ese compromiso ha dado sus frutos. En las prácticas y en cada partido al antioqueño se le dibuja una gran sonrisa, porque volvió a jugar y se siente importante para el equipo. En este comienzo de temporada ha disputado 5 juegos y marcó un gol.

Pero, ¿qué fue lo que cambió para que el técnico Juan Carlos Osorio le esté dando mayor continuidad?

Primero que el entrenador quiere recuperar el protagonismo del jugador antioqueño en el club y, por eso, junto a Daniel Muñoz, le ha dado más oportunidades. Lo otro, fue una charla muy sincera entre Sebastián y el estratega. “Me autoevalué en la posición que me veía el profe, porque, al principio, quise experimentar y me di cuenta que no me sentía cómodo, hablé con el técnico y le manifesté muy respetuosamente mis razones, él lo tomó de la mejor manera y ahora juego en mi posición natural”.

Cuando Osorio llegó dijo que Sebastián podía jugar como volante externo o lateral, pero él venía de ser figura con el técnico Paulo Autuori como volante mixto y hasta fue capitán.

En estos momentos recuerda lo que le recomendaba su esposa María Camila: “Me decía que tuviera tranquilidad, que los tiempos de Dios son perfectos y eso ha sido un impulso para seguir adelante”.

Sebastián nunca criticó el sistema del técnico Osorio y, por el contrario, manifiesta que ha aprendido mucho en este tiempo.

“Hay que ser profesional en todos los ámbitos eso es lo que te hace crecer y aprender para disfrutar de lo que te pase como futbolista. Se trata de aprovechar las oportunidades al máximo y siempre aportarle lo mejor al club, al técnico, a los compañeros y la afición” .