“No me quiero morir sin ver un país en completa paz”

René Higuita es un hombre que, a lo largo de su vida, ha demostrado entereza y capacidad para salir avante de cada dificultad que se le presente. Hoy es ejemplo para las nuevas generaciones y un referente mundial de fútbol. Actualmente pasa la cuarentena con su familia en Puerto Berrío y, en medio de ese escenario rodeado de naturaleza, dialogó con EL COLOMBIANO.

¿Cómo le ha cambiado la cotidianidad por estos días?

“Fueron dos semanas en las que estábamos presentándonos al trabajo cada tres días; pero, finalmente, en el momento que se dijo que la cuarentena era obligatoria y Nacional saca el comunicado, llamé a mi señora y le expresé: ‘empaque y nos vamos para Puerto Berrío’. Acá tenemos una tierrita ganadera en el monte, donde hay mayor tranquilidad y muy pocas veces tenemos la oportunidad de venir, escasamente una o dos veces, una a mitad de año, y otra en diciembre”.

¿Y qué hace en el día a día?

“En emergencias como esta hay que aprovechar la oportunidad para realizar cosas que normalmente no se hacen. Uno sí va a la casa pero, por el trabajo, el equipo termina convirtiéndose en la familia y pocas veces se está en el hogar. Ahora sí tengo esa posibilidad, y este es un encierro en el que puedo estar andando por esta selva en comunión con la naturaleza y disfrutando de estos paisajes. Puedo decir que este es el solar de mi casa y Diosito me dio esta bendición. Es una situación bastante difícil y sé que para muchos es más complicado quedarse en un apartamento. Acá, por fortuna, digo que esto es como una urbanización y tengo el patio”.

Usted ha superado momentos duros en la vida: cuando estuvo en la cárcel y una infección por salmonella, ¿cuál es el mensaje para levantarse de lo que estamos viviendo?

“El momento más difícil fue cuando estuve en la cárcel, pero algo que me mantuvo con esperanza fue repetirme a diario: ‘mañana voy a salir’. Finalmente estuve 9 meses, pero de esa manera me fortalecí. Dios le da a uno ciertas cargas en la vida de las que hay que aprender. En estos momentos el mensaje es hacer caso a las recomendaciones de los profesionales de la salud y aprovechar estos momentos para estar en familia”.

Hay un meme suyo que se volvió viral. En este se muestra la jugada en la que pierde el balón en Italia-90 y dice: “si te dicen no salgas, no salgas!!”

“Sí (risas). Es la jugada de Roger Milla -duelo que Colombia perdió ante Camerún- cuando me quita el balón. Yo también la compartí en mi Instagram y si esa foto sirve para tomar conciencia, bienvenida sea. Hay que hacer caso, pues luego vendrán los momentos para pasear, disfrutar y seguir la vida cotidiana. Una de las fortalezas para superar esto es rodearte con quien siempre se ha estado, que es la familia”.

En este momento no hay fútbol, ¿qué opina de un mundo sin este deporte?

“No me lo imagino, ahora es normal que pase en esta emergencia, pero no me pasa por la cabeza ver esos estadios vacíos. Lo que se está haciendo es para volver a verlos llenos, al igual que las discotecas o restaurantes, en sí todos los sitios públicos llenos, integrando a las personas. Por ahora debemos reflexionar y darnos cuenta de que no somos nada, que tenemos miedo a pesar de que sabemos que todos vamos para el mismo lado y que lo más seguro que hay es la muerte. Lo cierto es que, de todas formas, nos asustamos con esta situación”.

¿Entonces qué hacer ante la incertidumbre?

“Mientras tengamos vida, disfrutar cada segundo, perdonar de corazón a los demás, vivir sin rencores ni resentimientos, tratar de hacer las cosas pendientes, colaborarle a las otras personas, ayudarle al que necesita. Siempre será mayor la satisfacción al dar que al recibir”.

¿Qué decirle a los gobernantes de los países?

“Es el momento para llamar a las guerrillas, a los grupos al margen de la ley y hacer la paz. Que la forma en que se ha unido este país para enfrentar esta calamidad sea un ejemplo y nos mantengamos así cuando pase esta pandemia”.

Cambiando el tema, Pelé acaba de escoger a Cristiano como el mejor del mundo ¿para usted quién es el mejor de la historia?

“Siempre he decido abstraerme de esa pregunta porque hay muchos que uno puede tener y no están en ese top de Messi, Maradona, Ronaldinho y Pelé. Cada cual tendrá su favorito, para uno es difícil decidirse. El mejor jugador tendría hasta que colocarse los guantes y eso le faltaría por ejemplo a Luka Modric, que hace goles, marca, organiza, cabecea y maneja ambas piernas. Finalmente, la Fifa es la que elige. Me gustan los jugadores que se destacan en todas las posiciones”.

Respecto a Ronaldinho, ¿qué opina del difícil momento que atraviesa?

“Lastimosamente, por esta emergencia, poco se ha podido hacer, pero los jugadores debemos alzar una voz de protesta, con respeto a las autoridades y leyes paraguayas. Hay que revisar esto por el ser humano e ídolo que es. En él no hay ningún tipo de maldad y quienes lo conocemos metemos las manos al fuego en su defensa. Espero poder salir de esta cuarentena y convocar a los futbolistas del mundo para que hagamos una carta que pueda ayudarlo a salir de esta injusta situación”.

Este momento da para varias reflexiones, ¿qué opina del VAR en el fútbol?

“Necesita perfeccionarse, porque de todas formas el árbitro sigue siendo el último responsable y muchas veces si él no cobra una infracción no se puede revisar. El fútbol necesita de esta tecnología para que no hayan picardías, pero precisamente como no se ha ajustado, aún las vemos. Hasta acá parece que para unos funciona y para otros no, y así no sirve. Hay que hacerle más caso al VAR y a la gente que lo maneja, aún si se requiere desautorizar al árbitro”.

¿Cuál es el estilo de juego que a usted más lo seduce?

“Siempre me gustó el Barcelona de la época de Guardiola y los equipos de él me siguen seduciendo, porque no cambian su filosofía de ir a buscar los resultados. Me encanta ese tipo de propuesta, también lo que hace el Bayern de Múnich, pero respeto también el estilo de Simeone con el Atlético, ya tiene una afición y esta lo respeta por su lucha, entrega. Probablemente gane algo, pero quienes proponen el fútbol ofensivo y van a buscar los resultados son finalmente los que más ganan”.

¿Dejó algún sueño pendiente en su etapa competitiva?

“No, uno va aceptando cada una de las etapas. Lo más difícil es el momento del retiro. Yo empecé a buscar el mío teniendo en cuenta a una persona que le ha dado muy duro: Pedro Antonio Zape, a quien tuve de maestro y me decía: ‘Renato, para retirarse del fútbol hay que estar preparado, porque es muy duro’. Me empecé a preparar y en medio de eso estuve en Venezuela, en una segunda división; y en el Pereira, cuando el técnico era Luis Fernando Suárez”.

Una decisión compleja...

“Me ilusioné cuando a Suárez lo llamaron de Nacional en 2009, porque pensé que me iba a retirar en el equipo de mis amores. Estaba todo para darse y finalmente no sucedió. Me llamó Mario Múnera y me propuso retirarme en el Día del Fútbol Antioqueño -organizador-. La plata recaudada iba a ir a la Fundación Clínica Noel y le dije que sí. Entonces mi retiro fue en un partido entre Nacional y la Selección Colombia de 1990. Después entrené arqueros en Arabia Saudita e hice curso de técnico y me fui preparando”.

¿Cuándo ejercerá como dt?

“Me motiva más el entrenamiento de arqueros y por eso acepté la propuesta que me hizo Nacional hace dos años. Estoy feliz porque siempre quise ser para este club lo que es Di Stefano para el Real Madrid. Empecé con el equipo profesional y con la llegada del maestro Juan Carlos Osorio tengo la posibilidad de estar en todas las categorías como un coordinador y además me queda tiempo para mis compromisos sociales como Leyenda Fifa. Estoy realmente contento con lo que hago”.

Pero usted aprendió de muchos técnicos, ¿por qué no echarse al ruedo?

“Por ahora no, estoy tranquilo. Sí he tenido muchos entrenadores en mi carrera, desde Eduardo Luján Manera pasando por Marroquín, Maturana, Bolillo, Cannavaro, Daniel Carreño, Da Silva y Juan Manuel Lillo. Cito solo unos, porque son demasiados. Cada uno le pone su toque personal”.