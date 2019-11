Ceppelini se defiende: “¿Qué tiene que ver el mal aliento con el racismo?”

El volante uruguayo de Atlético Nacional, Pablo Ceppelini, habló en el Vbar Caracol sobre el incidente que protagonizó con el delantero de Junior Edwin Centré y se mostró molesto porque se menciona que es una actitud racista.

“Fue una falta en la que tuvimos una discusión, se me acerca y tenía mal aliento y yo creo que estuve mal en hacer el gesto que hice, pero son cosas que quedan adentro de la cancha, y me ha molestado mucho que se haya hablado de racismo, cuando sé lo que es, ¿qué tendrá que ver el mal aliento con el racismo?”.

Ceppelini aseguró que sus mejores amigos son de tez morena. “Como ayer, hubo muchos gestos porque era un partido caliente pero quedan ahí, yo salí perjudicado porque justo la cámara me enfocó y estaba haciendo ese gesto que no debí hacer. No hay que darle tanta trascendencia a una situación que es común en los partidos. El que me conoce bien sabe que no soy racista”.