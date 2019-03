Sebastián, amuleto verde en El Campín ante Millos

Hay estadios que le sientan bien a algunos jugadores, y el volante de Atlético Nacional, Sebastián Gómez tiene una historia de amor con El Campín, escenario en el que, por lo general, es figura. Ya le marcó goles a Millonarios y Santa Fe jugando para Leones y, en esa cancha, deslumbró al técnico Paulo Autuori durante la pretemporada para ganarse un puesto de titular.

Hoy, desde las 5:00 p.m., estará batiéndose en la mitad de la cancha frente a Millonarios en el duelo válido por la novena fecha de la Liga Águila-1. Hablamos con el jugador de 22 años sobre el compromiso que sostendrán los verdes ante los embajadores.

¿Cómo enfrentarán este clásico colombiano?

“Después de la eliminación de Copa Libertadores se viene trabajando bien, sabemos lo que significa este partido y hemos ajustado tuercas, corregido las falencias que encontramos. Esperamos contar con la eficacia que nos ha sido esquiva en otros partidos”.

Usted es considerado el mejor jugador de Nacional en lo que va del semestre...

“En lo personal ha sido un semestre positivo, me ha ido muy bien gracias a Dios. Me formé en esta cantera como futbolista y, como persona, hice todo el proceso. Cuando fui a Leones soñaba con regresar para devolverle al club todas las cosas buenas que me ha dado. He sabido aprovechar la oportunidad del profe, pero la idea es seguir creciendo como jugador y persona”.

¿Le puede favorecer a Nacional que Millonarios salga a atacarlo?

“Sí claro, pero hay que tener presente que también necesitamos descomponer a los equipos que se cierran, cómo saber llevar el partido, y si nos salen a presionar, también tenemos que buscar soluciones para contrarrestar eso”.

¿Cuál puede ser la clave para superarlos?

“Atacar los espacios libres y aprovechar la media distancia, porque en la altura se hace muy rápido el balón”.

¿Cuál es el legado que quieres dejar en Nacional?

“Lo que se ha venido haciendo, dejar todo en la cancha. primero quiero convertirme en el jugador con más pases efectivos y también con gol. Eso es lo que a diario busco entregar a este equipo”.

Es su primer clásico oficial ante Millonarios ¿cuál fue su sentimiento?

“Es un sensación muy bacana, lo voy a afrontar de la mejor manera. Es un equipo que viene de líder pero eso no va a ser impedimento para nosotros mostrar el potencial que tenemos”.

¿Qué le imprime el profesor Pinto a Millonarios?

“Lo que él siempre ha mostrado: un equipo muy táctico, pero nosotros con movilidad y atacando los espacios libres, les generaremos problemas”.

Tiene cualidades para ser un volante creativo, ¿se siente cómodo arrancando de atrás?

“Sí, me gusta la posición, porque quiero ayudarle al equipo a defender y atacar. La verdad es que me siento muy cómo en ese lugar de la cancha”.

¿Esperaba que todo le llegara tan rápido?

“Cuando uno trabaja bien las cosas deben darse de la misma manera, es muy bonito ser ahora un ídolo para los niños, pero también es una gran responsabilidad porque te convertís en un referente para que ellos sigan tus pasos”.