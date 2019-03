Ya Nacional gestiona refuerzos

Por john eric gómez marín

A Nacional se le escapó este semestre su principal objetivo que era avanzar a instancias definitivas en la Copa Libertadores. El Libertad paraguayo le frustró esa intención antes de la fase de grupos.

Ahora, directivos, cuerpo técnico y jugadores son conscientes de que en la Copa Sudamericana no les puede suceder lo mismo, y por eso se reforzarán de cara a este torneo y al segundo semestre.

Hasta acá los hinchas están satisfechos por lo mostrado por José Fernando Cuadrado, Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Pablo Ceppelini y Hernán Barcos, quienes arribaron como refuerzos, pero el equipo se resiente cuando alguno de ellos u otros jugadores titulares no pueden estar.

Por eso, desde que concluyó la etapa de negociaciones del primer semestre, de inmediato Nacional empezó a hacer gestiones para traer otros jugadores. Esta vez los dirigentes no quieren repetir lo del primer semestre cuando, debido a la sanción, les tocó hacer negocios a contrarreloj y por eso se viene realizando, desde ya, un trabajo planificado.

“Tenemos que anticiparnos a lo que viene y hemos pensando en lo que será el equipo en junio y en la Sudamericana. Hemos revisado todas las distintas posiciones que tiene el plantel y buscamos los perfiles que podrían encajar”, dijo el director de transferencias del club, Esteban Escobar.

Sin mencionar nombres, Escobar reveló que además mantienen el seguimiento a jugadores que no pudieron llegar para este semestre y que estaban en carpeta.

“Trabajamos con la Comisión Técnica en lo que viene. Hemos hecho seguimiento constante a los futbolistas para analizar que se mantengan en un buen nivel, y hay otros que empezamos a ver desde ahora”. El dirigente aseguró que es muy distinto el trabajo que se está haciendo de cara a lo que viene.

“En diciembre pasado teníamos una preparación, pero con el tema de la sanción tuvimos que cambiar y por momentos tratar de responder a la coyuntura que era poder cerrar las contrataciones antes del 15 de enero cuando ya muchos de los equipos habían contratado. Ahora es distinto, y tenemos la posibilidad de realizar las cosas con sensatez, no solo de la cantidad de jugadores que lleguen sino en relación a la gestión de la plantilla”, indicó.

La posición del técnico

El entrenador Paulo Autuori, quien hace parte de la Comisión Técnica, fue quien decidió jugársela con Nicolás Hernández en la zona central después de la lesión de Alexis Henríquez, pese a que los directivos intentaron traer un central por esa situación.

La opinión del técnico, que tiene entre sus funciones la de promocionar jugadores de la cantera, es fundamental para que lleguen futbolistas.

“Si encuentro soluciones en los muchachos que tengo no será necesario, pero si hay la posibilidad de traer un jugador que aporte y marque diferencias, lo analizaremos”, asegura el brasileño, que es un convencido de que los equipos no deben traer refuerzos con más de un año de contrato porque generan cargas innecesarias a los clubes.

“Hay muchos casos en que los entrenadores llegan y traen jugadores, y después el técnico se va y esos jugadores se quedan, y me parece que así no debe ser”.

Los refuerzos de hoy

En los últimos partidos un sector de la hinchada criticó al portero Cuadrado porque se equivocó algunas veces jugando con los pies, pero eso es lo que le pide el técnico, por lo que el deportista continuará con esa función. “Esto es del día a día, de seguir trabajando, seguir apostándole a mejorar y entender que cada partido es la oportunidad para consolidar un trabajo. El camino es largo y esto es de mejorar en cada práctica y cada juego”, dijo el guardameta.

Otro que habló sobre su desempeño fue el argentino Hernán Barcos, al comentar que siempre ha sido fuerte con la autocrítica.

Antes del duelo con Cúcuta dijo lo siguiente: “En este club hay que ser muy responsables con lo que cada uno hace. Me estoy sintiendo bien, pero el problema es que no hago goles, y cuando uno no los hace obviamente va a ser criticado. Me autocritico porque a mí me trajeron para hacer goles, tengo que seguir mejorando en ese aspecto”.

El tema del enganche

Desde la salida de Macnelly Torres, Nacional no tiene un 10 en propiedad. Aunque se supone que Pablo Ceppelini cumple esa función, lo ha hecho mejor como un media punta o un extremo.

La otra opción ha sido la de Juan Pablo “El Indio” Ramírez, un jugador de 21 años que todavía debe madurar. Además, está en un momento anímico difícil pues no ha podido demostrar todas sus condiciones y esa ansiedad le ha jugado en contra. Así lo dijo Autuori. “Él no tiene porque venirse abajo, debe ser fuerte mentalmente ya que tiene las condiciones para salir adelante, hay que trabajar con todo el grupo sobre ese tema”.

Al principio de año, Nacional tuvo entre los planes a Jarlan Barrera para que llegara a asumir esa vacante, pero finalmente el jugador, que también era apetecido por Tigres de México y Rosario Central, se decidió por el fútbol argentino, en el que hasta acá no le ha ido nada bien.

El negocio de Jarlan se podría reactivar, como también se buscaría otro volante que pueda asumir esa función