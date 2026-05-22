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No es la cuenta parodia: así han sido las burlas a los estudios del tren interoceánico publicados por Petro en redes

A escasos meses de terminar su mandato, Gustavo Petro generó una ola de críticas con la publicación de unos supuestos estudios de un tren que cruzaría la región del Darién. Vea algunas de las reacciones en las redes.

  • Una publicación del presidente Gustavo Petro mostrando una simple línea como estudios de un tren interoceánico ha generado críticas en las redes. Fotos: Colprensa y capturas de X.
    Una publicación del presidente Gustavo Petro mostrando una simple línea como estudios de un tren interoceánico ha generado críticas en las redes. Fotos: Colprensa y capturas de X.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El presidente Gustavo Petro llegó al poder generando entusiasmo por varias propuestas lanzadas en campaña. Entre esas iniciativas que no solo tuvo como candidato, sino que mantuvo como jefe de Estado, estuvo la idea de un tren interoceánico que uniera el Pacífico con el mar Caribe.

Esta idea reemplazó la mencionada en campaña sobre un tren elevado desde Buenaventura hasta Barranquilla, una obra que conectaría a uno de los extremos del suroccidente del país con el principal puerto del norte de Colombia. Sobre esta última, en alguna ocasión quien fuera uno de sus funcionarios, el ministro William Camargo admitió que era inviable por “costos de operación”.

Lea también: Petro propuso un tren transoceánico, ¿y las otras obras férreas en qué van?

Esa confesión se dio en julio de 2024, justo cuando el presidente Petro ya se encaminaba a los dos años de administración. Desde ese momento, el mandatario ha dejado atrás el tren elevado Buenaventura-Barranquilla para defender la construcción de un tren que compita con el Canal de Panamá.

“El tren transoceánico que es elevado, ese tren solo pasa por toda la región del Darién, punto. Empieza y termina en el Darién, dijo en una alocución en el corregimiento de Domingodó en Carmen del Darién, Chocó.

A casi dos años de esas palabras mencionadas ante la comunidad chocoana y a casi dos meses de que se cumpla el período de Petro en la Casa de Nariño, por fin hubo una publicación con estudios del proyecto; sin embargo, aún conserva una expectativa sobre la propuesta.

“Empezando tardíamente los estudios del.proyevto de tren interocéanico más corto posible en Colombia (sic)”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Esas palabras fueron acompañadas de una imagen del Darién en Google Maps con una raya desde Cupica en Chocó hasta el municipio de Turbo en Antioquia. “Todas las líneas estructurantes de la red ferrea nacional, que se construirán en los siguientes años, deben tener como criterio fundamental, el que sean interoceánicas (sic)”, agregó.

Esa publicación hecha por el presidente generó burlas e indignación, pues no contaba con ningún detalle técnico y solo era un mapa con una línea, sin ser render o un diseño de la idea planteada por un jefe de Estado.

Uno de los primeros en reaccionar fue el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien en una misma tónica se fue al ámbito internacional para conectar a Colombia con Estados Unidos. “Por mi parte, comparto diseños preliminares para un tren interoceánico Barranquilla- Miami”, escribió el exfuncionario.

Otro internauta compartió un “estudio” similar de un “tren bala” para conectar a Colombia desde Riohacha, extremo norte del país, hasta Leticia, extremo sur. Aunque a este usuario se le pasó en su diseño que su idea implica la incursión a algunos territorios venezolanos.

La burla no terminó ahí y una usuaria sugirió que así, con ese mismo nivel de complejidad se podría conectar a dos reconocidas islas colombianas. “Tan fácil que era solamente conectar San Andrés con Gorgona”, escribió con un mapa de Colombia y una línea entre los dos archipiélagos.

Para el exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, lo publicado por el presidente le recordó a las tareas que se presentaban en el colegio y en su cuenta de X se puso a comentar como si fuera un profesor. “Presenta interés por la infraestructura. Se recomienda refuerzo en casa”, destacó.

Los ataques a la publicación del presidente no quedaron ahí y un usuario en X expresó haberle mejorado el “render” al presidente colocándole un tren de vapor sobre esa línea.

La senadora Angélica Lozano acudió al sarcasmo y mencionó que quedó “prácticamente listo”. “Lo bueno es que la licencia ambiental será sencilla y rápida”, aludió la congresista.

Un tono similar usó el representante electo a la Cámara Daniel Briceño. “Igualito al Metro subterráneo de la Bogotá Humana”, respondió.

Las críticas y burlas no solo se quedaron para los proyectos de trenes y trascendieron al punto de imaginar la respuesta del presidente ante la tarea de proteger a Colombia de una pandemia. “Protegiendo a Colombia del hantavirus, escribió un internauta, colocando el mapa del país rodeado de torres y una muralla en su plataforma continental.

Pese a que luego de las burlas el presidente Petro ya publicó una imagen con el supuesto recorrido del tren y que incluyó una ilustración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para expertos queda la imagen de improvisación y desconexión por parte del Gobierno Nacional.

Siga leyendo: “Empezando tardíamente”: con una sencilla línea dibujada, Petro presentó proyecto para un tren interoceánico

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