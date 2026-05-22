No es la cuenta parodia: así han sido las burlas a los estudios del tren interoceánico publicados por Petro en redes

El presidente Gustavo Petro llegó al poder generando entusiasmo por varias propuestas lanzadas en campaña. Entre esas iniciativas que no solo tuvo como candidato, sino que mantuvo como jefe de Estado, estuvo la idea de un tren interoceánico que uniera el Pacífico con el mar Caribe.

Esta idea reemplazó la mencionada en campaña sobre un tren elevado desde Buenaventura hasta Barranquilla, una obra que conectaría a uno de los extremos del suroccidente del país con el principal puerto del norte de Colombia. Sobre esta última, en alguna ocasión quien fuera uno de sus funcionarios, el ministro William Camargo admitió que era inviable por “costos de operación”.

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Esa confesión se dio en julio de 2024, justo cuando el presidente Petro ya se encaminaba a los dos años de administración. Desde ese momento, el mandatario ha dejado atrás el tren elevado Buenaventura-Barranquilla para defender la construcción de un tren que compita con el Canal de Panamá.

“El tren transoceánico que es elevado, ese tren solo pasa por toda la región del Darién, punto. Empieza y termina en el Darién”, dijo en una alocución en el corregimiento de Domingodó en Carmen del Darién, Chocó.

A casi dos años de esas palabras mencionadas ante la comunidad chocoana y a casi dos meses de que se cumpla el período de Petro en la Casa de Nariño, por fin hubo una publicación con estudios del proyecto; sin embargo, aún conserva una expectativa sobre la propuesta.

“Empezando tardíamente los estudios del.proyevto de tren interocéanico más corto posible en Colombia (sic)”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Esas palabras fueron acompañadas de una imagen del Darién en Google Maps con una raya desde Cupica en Chocó hasta el municipio de Turbo en Antioquia. “Todas las líneas estructurantes de la red ferrea nacional, que se construirán en los siguientes años, deben tener como criterio fundamental, el que sean interoceánicas (sic)”, agregó.