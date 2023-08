El último partido que dirigió Hernán Darío “El Bolillo” Gómez en el Junior fue la eliminación ante el Cúcuta Deportivo por la Copa Colombia. Este jueves 17 de agosto, la directiva confirmó que el estratega no estará más con el banquillo del conjunto Tiburón.

“El Bolillo” llegó a mitad de torneo (marzo) para tratar de salvar al equipo y clasificarlo entre los ocho primeros de la Liga I y no lo logró.

Mientras se alistaban para la pretemporada, el conjunto barraquillero vio la salida de Juan Fernando Quintero –jugador que cobraba 3.000 millones al mes– y del ídolo del arco, Sebastián Viera. Ambos habrían salido por discrepancias con el entrenador.

“No me siento cómodo y me voy porque en el aspecto futbolístico no encajo y en muchas cosas del manejo de grupo y que está habituado a hacer el profesor tampoco”, había dicho Juan Fernando Quintero tras su salida del Junior.

En la Liga BetPlay II, el estratega dejó al equipo Tiburón en posición 17 con tres puntos, cuando ya se han jugado cinco partidos. También sufrió la eliminación de la Copa con un equipo de la B, el Cúcuta Deportivo.