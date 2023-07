Los hinchas del Junior están enojados, su equipo ha perdido los dos partidos de Liga BetPlay-2 y no muestra mejoría con respecto al torneo anterior. Este domingo el Tiburón sucumbió ante Independiente Medellín (1-0) en el estadio Atanasio Girardot , en el que Junior mostró un fútbol muy pobre.

“La presión la ha manejado toda la vida. Manejé presión con Selección (Colombia) por todo el país y por todos los países. Piden la cabeza por dos partidos. Cogimos un Junior cuando estaba en el puesto 20 y en trece partidos hicimos 22 puntos. Casi entramos al octogonal. Yo no me pongo a pensar en eso ya. Las decisiones las toman los dueños, no lo que se puede hablar por ahí en la calle”, señaló el Bolillo Gómez.