Brandon Weatherspoon y Vicent Cole, los gringos que aportan cestas y espectáculo a Paisas en la Liga Profesional

Vincent Cole, ¿cómo le ha parecido el nivel del torneo colombiano?

“El nivel es realmente impresionante. Se nota que hay mucho talento aquí, no solo habilidades individuales, sino también química de equipo y pasión. La competencia es intensa, y eso me encanta. Definitivamente me impulsa a dar lo mejor de mí en cada juego”.

¿Qué lo motivó a venir a Medellín y a la liga cafetera?

“Estaba buscando un sitio donde pudiera crecer como jugador y vivir una nueva cultura, y Medellín me pareció el lugar perfecto. La liga colombiana ha estado ganando respeto a nivel internacional, y yo quería ser parte de ese impulso”.

¿Qué conocía sobre la ciudad y qué le ha gustado?

“Había escuchado que Medellín es conocida como la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’, y ahora entiendo por qué. El clima ha sido un poco inestable, pero sé que es hermoso aquí. La gente es muy acogedora y hay un fuerte sentido de comunidad. He disfrutado mucho explorando la ciudad: la comida, los paisajes, la cultura, todo ha sido increíble”.

¿Tenía alguna referencia sobre el baloncesto nuestro? ¿Conoció a Echenique, el colombiano que estuvo en la G League?

“Sí, ya había oído hablar de Jaime Echenique antes de venir; es alguien a quien muchos admiramos por lo que ha logrado, especialmente por ser el primer colombiano en la NBA. Es inspirador ver a alguien de este país llegar tan lejos, y eso definitivamente me motivó aún más a conocer la cultura del baloncesto aquí”.

¿Qué opina sobre el público y el ambiente en el Iván de Bedout?

“La energía fue increíble. Los aficionados aquí son muy apasionados, se siente su amor por el juego desde el momento en que pisas la cancha. Eso te da una motivación extra para esforzarte más y dar un buen espectáculo. Estoy agradecido por el apoyo y emocionado de seguir jugando frente a ellos”.

¿En qué otras ligas profesionales y países ha jugado?

“He tenido la fortuna de jugar en varias naciones, incluyendo Países Bajos, Israel, China, Italia y Kosovo. Cada lugar me enseñó algo diferente, tanto dentro como fuera de la cancha. Esas experiencias me ayudaron a crecer como jugador y como persona, y estoy emocionado de traer todo eso a mi etapa aquí en Colombia”.