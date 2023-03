Visiblemente emocionado, el paisa realizó el última jugada y al sentirse ganador, levantó los brazos con fuerza, recogió la bola del hoyo, se quitó la gorra, saludo a su oponente con respeto y luego empezó una ruidosa celebración con su caddie y con los familiares que fueron testigos de su consagración.

Acababa de certificar el título después de terminar con tres birdies en los últimos nueve hoyos en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande, para cerrar el torneo con 21 golpes bajo par, reseñó la agencia AFP.

La PGA Latinoamérica señaló que Nicolás demostró “un nivel de juego superlativo en especial arriba de green”. Y recordó que en su undécima salida oficial desde septiembre pasado cuando llegó al tour principal, aprovechó esta competencia de field alterno al Arnold Palmer Invitational para inaugurar su palmarés en el tour estadounidense, con un gran total de 267 golpes (-21).

Con esta victoria, Echavarría obtuvo condiciones por dos años más en la máxima categoría y se metió al field del The Players Championship y el PGA Championship, además de subir al Top-50 de la FedEx Cup.

El antioqueño cerró con una ronda de 68 golpes (-4) para alcanzar el -21 con el que se quedó con la copa, por delante de Bhatia, que inquietó con la ronda del día (65) y que cerró con cinco birdies en sus últimos seis hoyos en el campo del Grand Reserve Golf Club.

“Estoy realmente muy feliz, después de fallar cuatro cortes seguidos y superar solo dos en esta temporada uno empieza a dudar de uno mismo, soy un agradecido que pude sacarlo adelante y ganar aquí”, dijo emocionado Echavarría, que aprovechó las Finales del Korn Ferry Tour del año pasado para ganar su tarjeta para el PGA Tour.

En el green del hoyo 18 estaba Camilo Villegas, presente también esta semana en Puerto Rico e ídolo de Echavarría desde sus comienzos. “Camilo siempre fue mi mentor. Anoche me envió un audio en el que me dijo que en algún momento de la ronda sentiría que iba a perder control de la situación y fue tal cual, en el hoyo 6 pensé que todo podía escaparse, por suerte pude estar entero después de ese bogey y me sirvieron mucho sus palabras”.