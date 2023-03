Por JHEYNER A. DURANGO HURTADO

A Camilo Ortiz le han expresado que “le falta un tornillo en la cabeza”, que cómo es posible que quiera crear una cultura del surf en una ciudad donde no hay mar. “Esa es mi cotidianidad, me dicen que estoy loco, hasta me hacen chistes al preguntarme que si lo practico en la Playa con la Oriental”, cuenta entre sonrisas.

Mientras habla y abre sus ojos grandes color miel, el nacido en Medellín de inmediato capta la atención. Es ya adulto, 31 años, pero nunca ha dejado de soñar como lo hacen los niños.