10 puntos claves del Tour-2020

“Primero hay que saber si voy a estar. Pero sería genial tener la responsabilidad de defender el título. Parece que el recorrido me viene bien, pero hay que analizarlo, así como el del Giro. No solo es una decisión mía, mi equipo es el que define”.

CHRIS FROOME

Corredor inglés del Ineos

“El Tour que se viene es realmente la carrera más dura que he visto en los últimos cinco años. Se ganará y se perderá en la montaña. Los médicos me dijeron que es posible estar recuperado para el Tour. Eso me da motivación para volver”.