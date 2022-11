“Siempre lo he tenido presente. Obvio que he pasado meses duros, hasta los médicos tenían el peor pronóstico. Decían que no iba a volver a caminar, pero acá estoy, doy fe de que los milagros existen”.

¿Qué opina del respaldo que ha recibido del equipo UAE? Hasta en su cuenta de Instagram el director Joxean Fernández le escribió que lo esperan con los brazos abiertos...

“El UAE ha sido como una familia, un soporte fundamental porque como se sabe yo no tuve el accidente en la bicicleta y ni había comenzado a representarlo. Entonces tenían la posibilidad de sacarme de una vez y sin problemas. Estoy feliz por lo que me brindan, sobre todo Matxín, que siempre ha confiado en mí, especialmente en este tiempo que no he competido”.

Algún día contó que su mamá, Elsa, le expresaba que no compitiera en ciclismo por temor a que sufriera un accidente. Ahora que su vida estuvo en peligro, ¿cree que vale la pena tomar más riesgos?

“Es que la vida es de riesgos, y si amas lo que haces hay que tomarlos. Es cierto que sí me he enfocado en disfrutar otras cosas y que la bici ha pasado a un segundo plano”.

¿A qué se refiere con eso último?

“Que hay también otras cosas a las que se le debe invertir tiempo, como a la familia, y que por ahora me estoy recuperando para retornar más fuerte, voy con calma. Es obvio que el ciclismo es lo que me gusta, y hasta que Dios me lo permita lucharé por los sueños. Pienso que falta mucho por demostrar lo que soy capaz, y si Él me dio esta oportunidad la voy a aprovechar al máximo”.

Es increíble, ya se le empieza a ver fuerte mientras está rodando...

“Aún hay susto, pues apenas retomo los entrenamientos y todavía hay dolor en la mano, pero todo eso es momentáneo. Cada vez me fortalezco en la parte mental”.