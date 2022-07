“Hay varias, vamos a ir día a día, no hay que fanfarronear, los rivales están muy fuertes”, señaló.

El colombiano no quiso desvelar en qué jornadas de las que restan piensa atacar.

Urán no baja los brazos

El antioqueño Rigoberto Urán aseguró que sintió las secuelas de la caída del sábado y por eso perdió más de 7 minutos en la meta de Châtel, pero prometió “seguir intentándolo” porque “quedan dos semanas muy duras”.

“La idea era ir en la fuga, aprovechar el momento. Pensaba que me encontraría mejor de las secuelas de la caída, pero no, me costaba mucho.

Cuando arrancó Ion (Izaguirre) no pude seguirlo y al final me molestaba el codo y la pierna”, señaló el corredor del EF, que ahora es vigésimo segundo en la general a 9.41 del líder, el esloveno Pogacar. Urán restó importancia al tiempo cedido en la meta y consideró importante haberlo intentado.

“Lo más importante es intentarlo, hay que arriesgar muchas veces. Se intentó, se perdió mucho tiempo en la general, pero quedan etapas y vamos a seguir trabajando a ver qué pasa. Hay que dar lo mejor. Aunque se llegue tarde a la meta, no importa, hay que probar”, aseguró.

El paisa señaló que todavía no ha dicho su última palabra en este Tour: “Quedan dos semanas muy fuertes, en el Tour todo es importante, es un trabajo de equipo. Vamos a seguir intentándolo y a seguir luchando”, insistió.

Por si parte, Daniel Felipe Martínez (Ineos) salió del top-10, y ahora se ubica 30°, a 17.12.

“Llevaba tres días complicados de salud, siguiendo ahí al pie del cañón, pero ya hoy –ayer– el cuerpo no me dio para más. Mañana –este lunes– día de descanso que aprovecharé bastante y ya miraremos el futuro cercano con más calma”, dijo Martínez