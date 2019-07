Confirmada pelea interna en el Movistar: Valverde acusa a Nairo

El español Alejandro Valverde (Movistar), campeón del mundo, lamentó que el trabajo del Movistar no diera el resultado previsto y el hundimiento del colombiano Nairo Quintana, quien “no estaba en condiciones y no dijo nada”.

“Hemos llevado el mando de la carrera y lo hemos intentado, pero Nairo no estaba bien, cosa que no sabíamos porque no ha dicho nada. No sé qué ha pasado, preguntárselo a él ahora cuando venga”, explicó en meta el campeón del mundo.

Según Valverde, “a partir de ahora está claro que cambia la jefatura de filas en el Movistar” tras la pérdida de 3:23 minutos por parte de Quintana en meta.

El “Bala” comentó que se dedicó a subir a su ritmo, y logró llegar a meta a 57 segundos del ganador, el francés Thibaut Pinot.

“Íbamos todos al límite, no hay nadie muy superior a los demás, pero Pinot parece que está un poco por encima”.

Responde Nairo

“Está claro que no he tenido un buen día. Es posible que la caída (de hace unos días) tenga algo que ver. Ahora seguimos adelante con Mikel y Alejandro, hay que apoyarles”, dijo el colombiano, que ahora es decimocuarto en la general a 7:19 del francés Julien Alaphilippe.

“Hay diferentes formas de afrontar lo que queda, pero ellos están delante mío y hay que apoyarles”, insistió.

Quintana reconoció que esperaba “un día bastante bueno” pero que “el cuerpo no ha respondido”.

El colombiano, que se descolgó del grupo de favoritos cuando tiraban del mismo sus compañeros del Movistar, aseguró que no quiso avisarles de que no iba bien para no perjudicar las opciones de Landa.

“Mikel venía muy bien y no les podía parar”, señaló el ciclista colombiano, que aguarda a ver “cómo reacciona el cuerpo” en la etapa de montaña, también de alta montaña en los Pirineos y con final en alto.