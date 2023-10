Así fue como dio a conocer en enero pasado su nuevo proyecto: Escalando por Colombia, en el cual busca descubrir los puertos de montaña más icónicos del país. Y como ella comenta, en los que se han forjado nuestros escarabajos y donde solo han llegado los corazones valientes que han decidido poner a prueba sus piernas y donde la mente se antepone al dolor. Motivar a las personas, en especial a mujeres para que monten en cicla, es otro de sus propósitos.

De hecho, hace parte del Team Escaladoras, comunidad de 4.938 seguidores, y en el que despiertan, en medio de los retos que se trazan para llegar a un lugar estipulado, un poder que no sabían que tenían.

Entre ellas hacen bromas cuando comentan que, efectivamente, son “las demoradas, o las de color morado”, para explicar que van lentas, pero seguras y para referenciar el color con el que corren. Pero eso sí, afirman que su “único propósito es transformarnos en poder sin importar el ritmo, la bici o la cuesta”.

Un antes y un después

Ana tenía 29 años cuando le descubrieron cáncer de seno. “Fue como un baldado de agua fría, uno jamás se espera eso y menos a esa edad. En ese instante me volví una Ana diferente, rencorosa, sin un propósito fijo, entré en un estado de negación. Sin embargo, la enfermedad me enseñó a valorar lo poquito o mucho que tenía, fue como un antes y un después”, confiesa la pedalista aficionada y a la vez comunicadora social.

En esa etapa de autoconocimiento, de entender lo que le estaba enseñando la enfermedad, cambió sus hábitos de vida y hasta de nutrición. Más consciente, se volvió vegetariana. Hacer deporte y el retarse también entró en su rigurosa agenda.

“La doctora me comentaba que no iba a poder volver a montar en bicicleta ni correr. Pero no me rendí, demostré que sí se podía, por eso amo el deporte”, comenta Ana, quien desde 2010 hace ciclismo y a partir de 2018 lo combina con el triatlón.