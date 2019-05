Caleb Ewan vuelve a festejar en el Giro

Caleb Ewan, the winner at Alberobello in 2017 and Pesaro this year, takes his third #Giro stage win into a headwind at Novi Ligure! | Caleb Ewan, vincitore ad Alberobello nel 2017 e a Pesaro quest'anno, vince la sua terza tappa al #Giro oggi a Novi Ligure! pic.twitter.com/r3RUrVnys1