El ciclista cafetero, quien se ha convertido en un ejemplo de resiliencia, reconoció que en inicio ni él mismo era consciente de la gravedad de lo sucedido, por lo que ver la evolución que ha tenido es una motivación doble.

“Yo no sabía qué cirugía iban a hacer. Cuando a mí me durmieron pensé que me iban a hacer una cirugía del fémur y ya está. Cuando me despierto y me preguntan que si puedo mover las piernas, la espalda, el brazo, entonces dije que fue más que el fémur. Ahí me empezaron a contar de a poco, la impresión, fue duro, me decían que era un milagro que estuviera con vida”, indicó.

Para Bernal, subirse en una bicicleta es sinónimo de vida, por eso disfruta como un niño el hecho de estar montando en un caballito de acero, independiente si no es en las vías, en las cuales ha experimentados gratos momentos, que contrastan con los instantes de angustia en los que derivó el accidente, que reconoce, pudo tener un desenlace fatal.