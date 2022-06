El martes 7 de junio, la quinta etapa se correrá entre Donmatías , al Norte de Antioquia, y La Unión , municipio ubicado en el Oriente. Los ciclistas tendrán que recorrer 189.1 kilómetros, por lo que la pruba iniciará a las 8:00 a.m. y se proyecta que termine sobre la 1:00 p.m . Por este motivo estarán cerradas las vías que conectan el Norte del departamento con el Norte del Valle de Aburrá (Barbosa, Copacabana) desde las 6:00 de la mañana.

Por otro lado, después de las (9:00 a.m.) se cerrarán las vías entre Medellín y El Santuario, hasta las 11:30 de la mañana. Luego habrá un cierre entre la Glorieta Las Palmas y La Unión, que se extenderá hasta la (1:25 p.m.). Por último, entre las 10:40 a.m. y la 1:25 de la tarde no podrán circular vehículos en la carretera que conecta a los municipios de La Unión y Sonsón.