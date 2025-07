“No, no quiero ir presa, soy inocente”: la influencer Karina García fue detenida en un retén de la Policía en Medellín

Lo que para muchos sería un momento de tensión, Karina lo convirtió en una escena cómica que no tardó en viralizarse en redes sociales. El video, compartido en su cuenta de Instagram, donde acumula casi cinco millones de seguidores, evidenció el momento exacto en que su camioneta fue detenida por agentes.

Un agente, siguiendo el juego, le responde que el motivo es no verla acompañada del cantante barranquillero Altafulla, su pareja sentimental y flamante ganador de la reciente temporada del programa televisivo. Karina, sin perder el hilo de la broma, contestó: “Ah, no, pero él está allí, yo ya voy a donde él”.

“¿Tú sabes por qué me están parando si yo soy una niña de bien?”, preguntó Karina con una sonrisa pícara durante la grabación.

El intercambio continuó con humor cuando los policías le pidieron abrir el baúl del vehículo. Ella, con dramatismo, respondió: “No entiendo, no habrá ahí, por favor se lo pido (...) No, no quiero ir presa, por favor, soy inocente”.

La escena desató risas tanto entre los agentes como en sus acompañantes. Al despedirse del retén, Karina agradeció a los uniformados. “Listo. Gracias, señor agente. Dios lo bendiga”.

En el mismo vlog, la modelo también compartió fragmentos de otros momentos personales significativos, como su asistencia a conciertos de Altafulla, la celebración del cumpleaños número 18 de su hija Isabella, y escenas familiares junto a su hijo menor Valentino.