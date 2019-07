Egan cedió liderato de jóvenes en el Tour; pierde por 8 segundos

Egan Bernal (Team Ineos) cedió el liderato de la clasificación de los jóvenes del Tour de Francia tras la disputa de la etapa 13, la contrarreloj individual de 27.2 kilómetros en la ciudad de Pau.

El ciclista colombiano, quien además bajó a la quinta posición de la clasificación general, a 2.52 del líder Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), es segundo ahora en la tabla de los menores, a ocho segundos del español Enric Mas, también del elenco Deceuninck.

“Es una etapa en la que se gana o se pierde tiempo, no hay otra. No soy malo, pero no es mi especialidad, tengo muchos rivales, vamos a ver”, expresó Bernal en la previa de la prueba, quien además agregó que desde la etapa de este sábado, rumbo al final en alto en el Tourmalet, se vendrán los ataques y se abrirá la carrera. Ahora, en la alta montaña, el colombiano se ilusiona con hacer la diferencia.

Clasificación de jóvenes

1. Enric Mas (ESP/DEC) 53:03.53

2. Egan Bernal (COL/INE) a 8 segundos

3. David Gaudu (FRA/FDJ) a 5.50

4. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 17.07

5. Gregor Mühlberger (AUT/BOR) a 27.41

6. Maximilian Schachmann (GER/BOR) a 29.25

7. Laurens De Plus (BEL/JUM) a 30.53

8. Tiesj Benoot (BEL/LOT) a 36.00

9. Soren Kragh Andersen a (DEN/SUN) a 49.42

10. Gianni Moscon (ITA/INE) a 50.57