El combo de Egan para el Tour 2.1

Un equipo con futuro, en el que sobresalen Egan Bernal, Iván Sosa y Richard Carapaz, llamados a relevar en la escena mundial a ilustres como Chris Froome y Geraint Thomas, será el encargado de representar al Team Ineos en el Tour Colombia-2020 entre 11 y 16 de febrero por Boyacá y Cundinamarca.

Presentamos algunos datos interesantes en el previo de la prueba:

1. ¿Quiénes integran la poderosa nómina para esta cita?

El grupo está liderado por Egan Bernal, vigente campeón del Tour de Francia, y el ecuatoriano Richard Carapaz, vencedor en el último Giro de Italia. Además de ellos actuarán los escaladores locales Sosa, Brandon Rivera y Sebastián Henao y el ecuatoriano Jonnathan Narváez.

2. ¿Por qué esta escuadra opta por competir en Colombia abriendo el año?

Nicolas Portal, uno de los directores deportivos del equipo, comentó, recientemente a EL COLOMBIANO que competir aquí les ofrecía a sus pupilos una oportunidad para tener una buena preparación de cara a la temporada, sobre todo por el tema de la altura. Además, los dirigentes buscan, al visitar estos lugares, entender más las costumbres y cultura de sus representantes.

3. ¿Por qué no viene Froome?

El inglés, quien estuvo en el pasado Tour Colombia, aún está en etapa de recuperación tras el accidente que sufrió el 12 de junio de 2019 en el Dauphiné, y que le ocasionó múltiples fracturas, entre ellas una de fémur derecho. Esta vez el Ineos no alineó para la prueba criolla a pedalistas europeos, muchos de ellos que abrirán calendario el 21 de febrero en el Santos Tour Down Under, en Australia.

3. ¿Cómo le ha ido al equipo inglés en el Tour 2.1?

Ha sido protagonista. En la primera edición, con final en Manizales, Egan fue campeón; y Sosa terminó segundo en Antioquia-2019, cuando venció Miguel López (Astana). El Ineos no ha ganado ninguna etapa.

4. ¿Dónde podría concentrarse?

Por facilidad, cercanía y recorrido de la carrera, lo más posible es que entrene en Boyacá o Cundinamarca, esta última región en la que nacieron Egan, Sosa y Rivera. Estarán guiados por el director deportivo español Xavier Artetxe.

5. ¿Quién será el líder, Egan o Carapaz?

En 2019 surgió la pregunta sobre si Bernal defendería el título o le trabajaría a Froome, este último indicó que solo venía a prepararse. Al final ni él ni Bernal lucharon por la victoria sino que le trabajaron a Sosa. En la carretera se resolverá el nuevo interrogante con ellos o sus compañeros.