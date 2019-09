Betancur anda en el buen camino

¿De qué está hecho Carlos Alberto Betancur? “De berrarquera”. Así responde Bananito, como es apodado el ciclista antioqueño, luego de casi 15 horas de viaje desde Canadá hasta Pamplona, España, haciendo escala en Francia.

“Claro que hay cansancio porque se viaja de noche y prácticamente no se duerme nada”. Sin embargo, en charla con EL COLOMBIANO, confesó ayer que esa fatiga pasa a un segundo plano al saber que está inscrito en la nómina que representará al país, desde este domingo, en el Campeonato Mundial de ruta en Yorkshire, Reino Unido.

“Es que ya ni me acordaba cuánto había pasado sin estar en un evento de este tipo -cinco años-. Eso significa que otra vez estoy en el buen camino, que me encuentro bien y que confían en mí tras lo hecho en las últimas carreras”, comenta Betancur, quien entró al equipo en remplazo de Egan Bernal (Ineos), quien lamentó no estar en buena forma.

En meses pasados llamó la atención que “Bananito” no fuera incluido en su equipo Movistar para correr el Tour Colombia, la carrera más prestigiosa del país y que tuvo como sede a Antioquia.

“Lo dejamos en España porque no estaba en condiciones de estar en la carrera. Le he dicho que su mayor rival es su pequeña fuerza de voluntad. Queremos ayudarle a que se supere y sea disciplinado en su dieta, entrenamiento y tiempos de descanso. Quiero ver si conseguimos cambiarle la mentalidad y sacar lo mejor de él, sería mi gran reto, por el que llevo trabajando 4 años”, decía Eusebio Unzué, director general del Movistar.

Y sin polémica ni resabios, Betancur aceptó, con humildad, aquella decisión, y luego, con buenas actuaciones, de gregario o líder, adquirió tan buen nivel que los aficionados a este deporte soltaron su voz de protesta al darse cuenta que, en primera instancia, no estaba entre los convocados para el Mundial.

Está fuerte

“Cuando me propongo algo no dejo de insistir hasta lograrlo”, asegura el nacido hace 29 años en Ciudad Bolívar, y quien esta temporada conquistó la Klásika Primavera, en España. Además, viene de lograr una grata presentación en Canadá, al ser 15° en el Grand Premio de Montreal.

“Hay épocas de la vida difíciles, pero solo queda corregir errores y aprender de ello. En referencia a Eusebio, cuando personas como él, tan llenas de experiencia en este deporte, te dicen algo, lo tienes que tomar a bien y aceptarlo, y más porque aún soy joven para lo que practico. Lo duro es cuando otros te critican sin saber nada del ciclismo. Eso da rabia, aunque ya no afecta porque sé que cuento con el respaldo de mucha gente, entre la que está mi familia”, asegura el esposo de Estefanía Restrepo y padre de Carlos Andrés, de cuatro años.

“A esta altura de mi carrera estoy contento, disfruto más de la bicicleta, no me importa que pasen las horas haciendo kilómetros ni tampoco hacer sacrificios. Por ejemplo, llevaba casi dos meses alejado de mis seres queridos por el tema de competencias. No es fácil, pero lo quiero hacer porque sé que después vendrá la recompensa”.

El corredor, que aún no sabe si continúa en Movistar la próxima campaña sí tiene claro que en Inglaterra dará el máximo de sus capacidades. El UAE está interesado en él.

“Cualquiera no tiene el privilegio de ir a un Mundial. Estoy feliz, siempre me ha gustado representar a mi país”, finalizó Betancur, medalla de plata sub-23 en el Mundial de 2009 en Mendrisio (Suiza). Pese a la adversidad vivida, este talento no da el brazo a torcer en el pedalismo. Su esfuerzo le brinda oportunidades.