Lo que se avecina

Aún con cinco fracciones por disputar y con buena montaña por superar, el boyacense Rico aventaja en la general a Yecid Sierra (Néctar-Indeportes Cundinamarca) por 30 segundos, y a Hernando Bohórquez (EPM-Scott), por 40.

Duarte, campeón del último Clásico RCN, es ahora 11°, a 6.21. Su mejor compañero en la tabla es Robigzon Oyola, quinto a 1.45.

“El lunes se presentó una carrera que nunca había visto. Varios opcionados a ganar dejamos ir una fuga grande y ninguno se interesó por perseguir. Pero la condición está, se habló con nuestro entrenador y dijimos que teníamos que empezar a descontar, lo intentamos y lo hicimos bien”, señaló Duarte, vencedor de la Vuelta a Colombia en 2019.

“Escuché a mucha gente decir que la carrera ya se había acabado, que ya no había más qué hacer. Pero dije, ‘se nota que nunca se han montado en una bicicleta’. El ciclismo no es de hablar sino de pedalear, las piernas son las que hablan por uno. Estoy contento y felicito a mi gran equipo por la confianza que me dan y porque lo entregan todo para un líder”, sostuvo Duarte, campeón del mundo sub-23 en Varese, Italia, 2008.

Su técnico, José Julián “Chivo” Velásquez, expresó que aún no hay nada escrito en la edición 72 del certamen. “La Vuelta vuelve a renacer, uno viene es a honrar esta prueba y no a entregarse. Hasta el último día vamos a luchar. Esa es la razón de ser de un corredor como Fabio, dar de qué hablar, dar espectáculo y poner contenta a la afición”, señaló Velásquez, al afirmar que, de ahora en adelante, el plan es seguir atacando para continuar recuperando tiempo perdido.

“Veía un poco tristes a los corredores después de la etapa del lunes y lo único que hice fue darles ánimo y decirles que la Vuelta no se había acabado y que quedaban etapas muy difíciles. Demostramos superioridad física, técnica, táctica y entrega del equipo”, agregó el Chivo.

Este miércoles la Vuelta vivirá su fracción más larga, de 202,6 kilómetros de Rionegro a La Dorada. Si camino a La Unión tres corredores del Orgullo Paisa se retiraron por hipotermia, el cambio del frío al inclemente calor hacia el municipio caldense también podría causar estragos en los 132 corredores que iniciaron el evento.

Los cierres de vías entre Rionegro a Marinilla están previstos entre las 5:50 a.m. y las 8:25 a.m. y de Medellín a El Santuario, hasta las 12:25 de la tarde