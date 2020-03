Fernando está bien, dice papá de Gaviria

Por JHEYNER A. DURANGO HURTADO

Hernando Gaviria, padre de Fernando Gaviria, asegura que el ciclista antioqueño se encuentra bien de salud y niega las versiones que hablan de un supuesto contagio de coronavirus.

“Él está bien. Me dice: ‘pa, yo no tengo nada’. Hablo hasta 3 veces al día con mi hijo y me expresa que no siente ningún síntoma de esa enfermedad. Además, los directores del equipo nos han manifestado, desde el pasado fin de semana, que no nos preocupemos, todo eso nos da mucha calma”, indicó Hernando.

El Tour de los Emiratos, en el que competía el equipo de Gaviria, se canceló después de la quinta etapa el jueves de la semana pasada al conocerse los positivos de dos mecánicos del elenco UAE. Luego, autoridades del Ministerio de Salud y Protección de la Comunidad de Emiratos Árabes informaron de seis nuevos casos de coronavirus: dos rusos, dos italianos, un alemán y un colombiano.

“Estamos tranquilos porque Fernando nos ha expresado que se encuentra bien de salud. Hoy –ayer– volví a comunicarme con él e indica que está es aburrido porque no han podido hacer nada de entrenamiento por el aislamiento en el que los tienen”, agregó el padre de Gaviria.

El corredor y sus compañeros, además de los equipos Cofidis, Gazprom y Groupama, permanecerán en cuarentena hasta el 14 de marzo.

Durante la competencia, Fernando mostraba un gran rendimiento competitivo. En la cuarta fracción, que teminó en Dubai City Walk y que ganó el holandés Dylan Groenewegen (Team Jumbo), el velocista paisa arribó en el segundo lugar .