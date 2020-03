Fernando Gaviria da parte de tranquilidad tras dar positivo por coronavirus

Fernando Gaviria se encuentra “bien de salud” luego de arrojar positivo por coronavirus tras el UAE Tour. Así lo confirmó este jueves el propio corredor por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Sé que han habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo por el coronavirus. Pero yo me encuentro bien, le doy gracias al equipo, a todas las personas del hospital que me han atendido a la perfección. Estoy acá para evitar contagiar a más personas, para evitar que esto se siga propagando de la manera que va. Les doy tranquilidad de que todo va bien y espero que todo se resuelva pronto”, dijo el colombiano.

El caso del velocista antioqueño es el segundo positivo por esta pandemia confirmado en el ciclismo tras conocerse el contagio del ruso Dmitry Strakhov, que también competía en el UAE Tour con el Gazprom-Rusvelo. El miércoles también se conocieron otros contagios de deportistas destacados, como el futbolista del Hannover Timo Hübers, el futbolista de la Juventus de Turín, Daniele Rugani, y el del jugador de los Utah Jazz de la NBA Rudy Gobert.