“No sé hasta dónde voy a exprimir mi cuerpo”: Fernando Gaviria

Con sentimientos encontrados se mostró ayer Fernando Gaviria (UAE).

Impotencia al no poder triunfar en la segunda etapa del Tour Colombia 2.1 ante su gente, en el municipio de La Ceja, pero a la vez con alegría porque un paisano suyo, el cordobés Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) no solo se llevó el triunfo sino que también se convirtió en nuevo líder de la carrera, arrebatándole ese privilegio a Rigoberto Urán (EF Education).

Debido a un cuadro gripal, Gaviria, considerado uno de los mejores velocistas del mundo, no pudo estar en la disputa de la fracción de 150.5 con salida y llegada en este municipio del Oriente, pero pese a ello espera tener desquite en la carrera.

“El arranque de este Tour ha sido bastante difícil, ya son dos etapas que forzamos el cuerpo al límite, intentando superar toda adversidad, no hemos conseguido victoria pero lo seguiremos intentando”, dice Fernando, un hombre que espera recuperarse y así seguir superando récords.

EL COLOMBIANO habló con la estrella del Emirates.

Ahora sí cumplió el sueño de competir en su tierra y ante grandes referentes...

“Era algo soñado y me siento feliz de que esto se haga realidad. Es que aquí, en La Ceja, fue la tierra donde crecí, comparto con mis amigos, con mi familia, es bueno estar acá”.

No logró celebrar ayer, pero en el ciclismo siempre hay revancha, de hecho está a un triunfo de convertirse en el colombiano con más victorias en carreras UCI, está igualado con Nairo con 36...

“Es muy lindo lograrlo, pero no solo busco eso, pretendo conseguir muchas más victorias, estoy en ese proceso, cada día quiero más”.

Su padre Hernando dice que usted no se pone techo

“Exacto, no me pongo metas porque todavía no sé hasta dónde puedo llegar, hasta dónde exprimir mi cuerpo, pero bueno, cada día lo buscaré exprimir un poco más. Me trazo muchas cosas, por ejemplo este año quiero triunfar en una gran clásica, una Milán-San Remo, también con ganar algún día una París-Roubaix”.

¿Aún tiene la idea de no volver al ciclismo de pista luego de ser dos veces campeón mundial y sabiendo que se aproximan los Olímpicos de Tokio-2020?

“De momento no me he planteado nada, pero eso lo tengo que analizar con mi manager, mi equipo y la Selección Colombia, hay que esperar qué decisiones se toman, por el momento no lo descarto, porque se trata de defender a mi país, de correr en unos Olímpicos, ahora no pienso volver todavía, pues además estamos fuera de la olimpiada en todas las pruebas y lo primero es clasificarnos”.

Ya Froome está compitiendo en Colombia, ¿cree que por su cercanía a Peter Sagan puede ayudar a qué él lo haga el próximo año?

“No sé, porque esos ya son temas de equipos, acá no está el Bora ni la Selección de Eslovaquia, por eso este año fue complicado que haya venido, seguramente lo traeré para vacaciones”.

Se creó mucha expectativa sobre su salida del Deceuninck-QS, pero decía que al equipo que llegara tenía que ser líder, en el UEA cuenta con ese respaldo...

“Sí, estoy en un nuevo equipo, viviendo una nueva experiencia, y estoy muy contento. Voy bien en el proceso y tomando como se debe la responsabilidad de líder”.

Y aún más al saber que cuenta con el respaldo de otros tres compatriotas (Henao, Molano y Muñoz)...

“Claro que sí, es lindo estar en el equipo con colombianos porque se siente siempre como en casa, estemos donde estemos en concentración. Además es mucho más motivante porque son también grandes corredores”.

¿Qué se siente ser un referente para los demás, en especial para aquellos que quieren seguir sus pasos?

“Contento, no solo yo sino en el equipo tenemos la metodología de crear consciencia para que los niños y las personas hagan deporte, y así dejemos atrás tantos problemas que tiene la sociedad, entre ellos enfermedades como la obesidad y la violencia que tanto tenemos aquí en Colombia”.

¿Cree que el ciclismo puede convertirse en un deporte tan insignia en Colombia como lo es el fútbol?

“El fútbol une a toda una nación, lo pudimos ver en el Mundial, pero que el ciclismo convoque a 20.000 espectadores en un estadio de fútbol es algo lindo. Estamos llegando a grandes cifras y esperamos que se sigan haciendo eventos como este o quizá pensarlos en hacer más grandes. Los foráneos ven que nuestro país es demasiado bueno para prepararse acá y eso es bastante bueno para nosotros”.