Froome revela detalles de su accidente antes del Tour: “Tosía sangre”

El ciclista británico Chris Froome habla de su accidente del pasado mes de junio, de su recuperación y de que su gran motivación es “estar en la salida del Tour 2020”.

Froome, ganador de cuatro rondas galas, sufrió un accidente el día 12 del pasado mes de junio en el reconocimiento de la cuarta etapa del Critérium del Dauphiné, a resultas del cual se fracturó el fémur, el codo y varias costillas, además de daños en las vértebras.

Las declaraciones emitidas por su equipo, Ineos, el británico habla de su traslado al hospital: “Tenía todo tipo de férulas y cosas para estabilizar mis vértebras en la sala de emergencias, y pude ver a muchas personas trabajando sobre mi. Ahí me di cuenta de que no era sólo una pierna rota”.

Del accidente en si, Froome dice que recuerda la primera parte del recorrido que hizo, pero que el momento del accidente es “más confuso”. “Iba por un tramo recto de carretera ligeramente cuesta abajo y a una gran velocidad: Fui a despejarme la nariz cuando pasaba junto algunos edificios, el viento se canalizó y golpeó contra mi rueda delantera y acabé desviándose de la carretera hacia una pared”, añadió.

El británico recuerda los momentos posteriores al paso por el quirófano, “en los que apenas podía respirar pues mis pulmones se dañaron por mis costillas rotas, al igual que mi esternón que también estaba roto, tosía sangre”, apuntó.

El proceso de rehabilitación es lento, pero desde que recibió luz verde para poder aguantar un peso mínimo sobre su pierna, se puso a trabajar. “He estado haciendo tres o cuatro horas de fisio todos los días por la mañana, después tomo un pequeño descanso a la hora del almuerzo, y luego comienzo con más ejercicios durante aproximadamente dos horas”.

“El objetivo es llegar al comienzo del próximo Tour de Francia en 2020, y conseguir estar en un estado de forma similar o mejor del que estuve este año, y eso es lo que me está motivando”, finalizó Chris Froome.

Recuperación

Mientras su joven compañero del Ineos Egan Bernal, de 22 años, se proclamaba ganador en los Campos Elíseos, el británico de 34 comenzaba su recuperación tras caerse el 12 de junio mientras reconocía el recorrido del Criterium Dauphine, en Francia.

“Estoy por delante de todas las predicciones hechas inicialmente sobre el tiempo de recuperación. Las noticias que me dio el cirujano, que me dijo que podía recuperarme completamente y que nada me lo impediría, era todo lo que quería escuchar en ese momento”, explicó.

“Desde entonces todo es positivo. Tengo mucha suerte de no estar lesionado de más gravedad”, declaró Froome, que además tiene en su palmarés dos Vueltas y un Giro.

“Para mí el objetivo principal es estar en la línea de salida en 2020 y en una posición similar o mejor que la que tenía este año. Esa es hoy mi motivación”, añadió.

En caso de volver al máximo nivel, Ineos contará con los tres últimos ganadores del Tour; Froome, Bernal y Geraint Thomas, ganador en 2018.

El británico se refirió a los primeros instantes tras su caída. Recuerda que pidió a su equipo dos respuestas: “¿Puedo volver a montar en mi bici? ¿Podré correr el Tour de Francia?”.

Froome, ganador del Tour en 2013, 2015, 2016 y 2017, aspira a igualar el récord de cinco que tienen las leyendas Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain.