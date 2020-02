Gaviria espera que vuelva el llano en el Tour de los Emiratos

Por Wilson Díaz Sánchez

Las imágenes de televisión mostraron triste a Fernando Gaviria (UAE Emirates) después de la primera etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, pues era favorito para imponerse en el sprint final.

Sin embargo, un roce con otro corredor en los últimos metros le impidió ubicarse bien y terminó en la casilla 20, con el mismo tiempo del ganador y primer líder, Pascal Ackermann (Bora).

El alemán, de 26 años, impuso un tiempo de 3:29.19 en los 148 km de recorrido con salida y llegada en Dubái, y superó en el remate al australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) y al francés Rudi Barbier (Israel).

“Hubo un poco de contacto en el embalaje que me obstaculizó, pero en un final agitado es de esperarse”, comentó Gaviria a ESPN.

El paisa agregó que lo importante fue que no hubo accidentes y que sus piernas están fuertes para las próximas fracciones. Obviamente, no será este lunes cuando la carrera transite por terreno de ascenso. “Es una vía empinada que realmente no me conviene, pero intentaré, junto con el equipo, dar lo mejor”.

En esta prueba reapareció Chris Froome (Ineos), luego de ocho meses sin competir por causa de un accidente.

“Todavía queda mucho camino por recorrer –dijo a Efe– hasta que regrese al nivel que dejé, pero las primeras sensaciones son realmente buenas, me sentí de nuevo ciclista”, apuntó Froome, quien ocupó el puesto 115 con idéntico tiempo del vencedor.

Hoy, segunda etapa entre Dubái y Hatta, de 168 km. Los últimos tres km son en ascenso, con rampas del 12 y 17 %.