Gaviria y un presagio cumplido en 24 horas

PRIMOZ ROGLIC

Ciclista esloveno del Jumbo

“Con un solo corredor en la escapada –el japonés Sho Hatsuyama, cazado después de 144 km–, la etapa se hizo más larga, pero me permitió disfrutar un poco más de la maglia rosa. Al final no temí por el viento cambiante porque somos un equipo holandés y sabemos cómo lidiar ante una circunstancia como esa. Me siento muy bien”.