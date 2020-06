El británico Geraint Thomas (Ineos), ganador del Tour de Francia 2018, asegura que “todos tendrán una oportunidad” en referencia al liderazgo de su equipo para el Tour, por el que compite con su compatriota Chris Froome, con 4 títulos en su palmarés, y el colombiano Egan Bernal, este año defensor del título.

“El asunto me afecta indirectamente pero, al mismo tiempo, no me siento en la cama pensando en eso toda la noche. Respecto a Froome, he sido su compañero de equipo desde 2008, por lo que sería...