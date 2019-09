Harold, camino a Europa

Por Jessica Quintero

Invitada especial

Tras la firma de planillas y rodar un poco para llegar al carro de su equipo, Harold Tejada se detuvo a saludar a un viejo conocido. Era Javier Rodríguez, médico del EPM-Scott, quien lo recibió con una sonrisa a un lado de la vía.

Cruzaron un par de palabras y antes de dejarlo ir, Javier, en un una muestra genuina de cariño, le acomodó el casco al ciclista de 22 años y quien fuera parte de su equipo por dos temporadas. Luego, con una palmada suave en el pecho, se despidió y lo dejó ir.

Esos gestos de familiaridad, dice Harold, son los que extrañará el próximo año, cuando se una a la concentración de su nuevo equipo, el Astana, que fichó al corredor del Team Medellín por las próximas dos temporadas.

“Va a ser un cambio bastante grande, los entrenamientos, dejar de ver a tanta gente que hizo parte de tu proceso en las carreras. El ambiente en Europa es muy diferente que acá en Colombia, pero bueno, para eso me he estado preparando, desde siempre he querido correr allá, voy a ir a adaptarme de la mejor manera y así poder hacer las cosas bien”, comentó Tejada, oriundo de Pitalito, Huila.

Además de ese entorno familiar que vive en el Clásico RCN, su última carrera del circuito nacional, Harold asegura que extrañará el apoyo y el afecto de Óscar Sevilla, quien lo arropó en todo su proceso desde su llegada, a los 16 años, a El Carmen del Viboral, donde se hizo ciclista.

“Óscar ha sido como mi segundo padre en este deporte, desde que lo conocí siempre me brindó confianza y apoyo, así no compartiéramos equipo. Este año ya se me dio la oportunidad de correr con él y por eso en este Clásico quiero dar lo mejor de mí para que él pueda llegar a Cali vestido de líder y celebre su cuarto título en esta competencia”, señaló.

Por eso, Harold abandonó sus pretensiones de disputar el título sub-23, pues asegura que el objetivo del Team Medellín es mantener a su líder en lo más alto.

“Creo que esta es una manera de retribuirle todo lo que ha hecho por mí, hemos hecho un gran trabajo de grupo, eso se está viendo en todas las etapas”, dijo Tejada, bicampeón nacional sub-23.

Sobre su llegada al Astana, donde compartirá con Miguel Ángel “Supermán” López, Rodrigo Contreras y Hernando Bohórquez, asegura estar ansioso por conocer cómo se trabaja en los equipos del World Tour y empezar a sumar experiencia.

“Este va a ser un primer año de adaptación, no sé si pedir una carrera grande en mi primera temporada sea muy ambicioso pero me gustaría tener esa experiencia e ir a hacerlo bien. Yo sé que todo el mundo dice que primero hay que ir a aprender, a conocer, pero si uno tiene una mentalidad ganadora, es juicioso, dedicado a las cosas, ellas pueden llegar rápido”, afirmó el ganador de una etapa en el pasado Tour de L’Avenir.

Mientras el momento de unirse a la escuadra kazaja llega, Harold terminará su temporada corriendo en China. Y desde el próximo 4 de octubre irá y vendrá entre Medellín y Pitalito para compartir el mayor tiempo posible con sus papás Gladys Canacue y Alberto Tejada, y su novia Catalina Pinzón .